Новая Зеландия переживает первое поражение на флоте после Второй мировой войны.

В ходе исследовательской миссии в Южно-Тихоокеанском регионе судно новозеландского флота "HMNZS Manawanui" массой около 6000 тонн столкнулось с трудностями, загорелось и в итоге затонуло. На борту находилось 75 человек персонала. Операция по спасению оказалась сложной.

Как сообщает BBC, новозеландский военный корабль "HMNZS Manawanui" столкнулся с проблемами и сел на мель ранним утром 6 октября у берегов Самоа. К счастью, все 75 членов экипажа и пассажиров были благополучно эвакуированы на шлюпках накануне вечером без сообщений о травмах или пропавших без вести.

Судно проводило подводные съемки, измеряя глубину и другие условия океана. Как сообщает BBC, эта область не исследовалась столь подробно с 1987 года. Причины аварии остаются неясными, согласно новозеландским военным. Около 6:40 утра по местному времени воскресенья судно сильно накренилось, и от него шел дым. К 9 часам утра стало ясно, что судно перевернулось и затонуло.

Министр обороны Нью-Джуд Collins заявила на пресс-конференции, как сообщает BBC: "Сегодня неудачный день для флота". Она добавила: "Все благополучно выбрались", похвалив профессионализм, подготовку и мужество экипажа.

Сложная операция по спасению

Согласно военным, различные суда "HMNZS Manawanui" пытались помочь в спасательной операции. Воздушные силы Новой Зеландии направили Boeing P-8A Poseidon для патрулирования в направлении Самоа. Спасатели боролись против течений и ветра, которые толкали шлюпки и небольшие суда к рифам. Сложные морские условия усложняли спасательную операцию.

Очевидец рассказал Reuters: "Когда мы прибыли в бухту, корабль не дымился. Через пятнадцать минут начались пожары и дым, а затем он затонул".

Как сообщает BBC, "HMNZS Manawanui" - первый военный корабль Новой Зеландии, севший на мель в результате несчастного случая со времен участия в морских битвах Второй мировой войны. Есть также корабли, которые были намеренно затоплены, например, для создания искусственных рифов или затонувших кораблей.

Согласно новозеландским военным, "HMNZS Manawanui" был построен в 2003 году компанией Myklebust Verft AS. После приобретения он был передан новозеландским военным в 2019 году и введен в эксплуатацию. Длина судна составляет 84,7 метра, а водоизмещение - около 5741 тонны.

Операция по спасению была проведена под руководством Комиссии, созданной для расследования причин аварии судна. Несмотря на трудности, Комиссия высоко оценила быстроту мышления и мастерство экипажа и спасательных команд, которые безопасно эвакуировали всех персонал.

После инцидента Комиссия объявила о планах пересмотреть протоколы безопасности и экстренные процедуры судна, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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