Норвежское отделение дипломатической миссии Афганистана прекратит свою деятельность.

Организация, представляющая Великобританию, планирует закрыть посольство Афганистана в Норвегии, как было объявлено в заявлении на платформе X. Закрытие состоится в четверг, и здание будет передано Министерству иностранных дел Норвегии.

Это решение является следствием решения талибов игнорировать консульские услуги, предоставляемые определенными дипломатическими миссиями прежнего правительства. Посольство Афганистана в Лондоне было объявлено закрытым 27 сентября, как было сообщено в воскресенье. Представитель министерства иностранных дел Великобритании заявил, что причиной закрытия является увольнение всего персонала посольства талибами.

Исламистская группа захватила власть в Афганистане летом 2021 года. Судьба многих дипломатов, служивших при прежнем правительстве, поддерживаемом Западом, остается неясной. Несмотря на то, что многие посольства в Европе и других регионах продолжают работать, талибы обвиняют эти миссии в нежелании сотрудничать с ними.

Действия талибов в отношении консульских услуг, предоставляемых дипломатическими миссиями прежнего правительства, привели к этой ситуации. При прежнем правительстве Великобритания оказывала значительную поддержку.

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