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Норвежский совет беженцев предупреждает о возможном историческом голоде в Судане

 and  Max Becker
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Усилия по оказанию помощи часто блокируются вовремя участвующими сторонами конфликта.
Усилия по оказанию помощи часто блокируются вовремя участвующими сторонами конфликта.

Норвежский совет беженцев предупреждает о возможном историческом голоде в Судане

Главные гуманитарные организации предупреждают об надвигающемся продовольственном кризисе в Судане, используя крайнюю терминологию. "Нет сомнений: Судан переживает беспрецедентную нехватку продовольствия", - заявило Норвежское совет по беженцам в сотрудничестве со своими партнерами. "Младенцы голодают".

Совет отметил, что даже несмотря на то, что люди умирают, продолжаются споры о семантике и юридических тонкостях.

Критерии для классификации голода включают, но не ограничиваются, потерей четырех детей в возрасте до 10 лет в день или более 30% населения, страдающего серьезным недоеданием. В зонах высокого конфликта, таких как Судан, эти условия усугубляются из-за ограниченного доступа для гуманитарных работников и части населения, которое остается вне досягаемости.

Этот процесс официально называется "Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC)", инструмент, используемый глобальными организациями, такими как ООН и различными органами развития. С апреля 2023 года борьба за власть между соперничающими генералами в Судане привела к интенсивному насилию, вытеснив более 10 миллионов человек и причинив многочисленные жертвы. Нестабильность также серьезно повлияла на производство продуктов питания: поля были разрушены, заминированы или заброшены, скот убит, а farmers forced to leave their land.

По данным гуманитарного сектора, более 25 миллионов человек - более половины населения страны - испытывают трудности с поиском еды. Многие семьи теперь существуют на листьях растений и насекомых, едят всего один прием пищи в день. Норвежский совет по беженцам также подчеркнул нехватку финансирования, так как гуманитарные призывы получают только половину необходимых взносов.

Исключая споры о семантике и юридических тонкостях, продолжающийся конфликт в Судане привел к серьезным ограничениям доступа к помощи, что еще больше усугубляет продовольственный кризис. По словам Норвежского совета по беженцам, продовольственный кризис в Судане настолько серьезен, что голодают не только пожилые люди и больные, но даже младенцы.

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