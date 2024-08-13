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Норвежский пассажирский самолет, на который дважды садились без посадочной карточки

 and  James Williams
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Норвежский пассажирский самолет, на который дважды садились без посадочной карточки

Человек из Норвегии дважды смог сесть на самолет в аэропорту Мюнхена без действительного билета. В первый раз его поймали до вылета рейса в Гамбург, а во второй раз он долетел до Швеции, прежде чем был задержан, как сообщила полиция Баварии Север вTuesday. Как сообщается, никакой опасности не было.

49-летний мужчина прошел через службу безопасности 4 и 5 августа "обычно и без происшествий", согласно аэропорту Мюнхена. Как он смог сесть на борт без посадочного талона или билета в настоящее время расследуется.

В первый раз мужчину поймали в Мюнхене, потому что на полностью забронированном рейсе в Гамбург не было свободных мест, согласно полиции. На следующий день он смог сесть на рейс в Швецию на не полностью забронированный рейс, но был замечен персоналом аэропорта, потому что он сразу же захотел вернуться в Мюнхен.

Как сообщается, мужчина не представлял опасности. Сейчас он расследуется за незаконное проникновение и безбилетный проезд.

Интересно отметить, что он не был замечен во время его обычных и без происшествий проходов через службу безопасности 4 и 5 августа. Несмотря на то, что его поймали в Мюнхене из-за отсутствия свободных мест на полностью забронированном рейсе в Гамбург, он снова ускользнул от обнаружения на своем пути в Швецию.

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