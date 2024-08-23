Норвежская администрация выступает за разрешение абортов позже в беременности.

Несмотря на отсутствие согласия внутри центрально-левой администрации Норвегии по этому вопросу, они выступают за возможность прерываний беременности до 18-й недели в ближайшем будущем. Вероятность принятия этого закона парламентом не так мала, как может показаться.

Правительство, возглавляемое премьер-министром от Рабочей партии Йонасом Гаahr Store, утверждает, что этот шаг необходим для «сохранения права на личную автономию беременных и охраны их свобод». В настоящее время, как и в Германии, законный срок для прерываний в Норвегии составляет 12 недель.

Расширение предела вызвало жаркие дебаты внутри администрации, которая является коалицией Рабочей партии и Центристской партии. Центристская партия заявила о своем намерении сохранить предел в 12 недель для личной автономии.

Поправка к ограничению эмбрионов также

Для того чтобы законопроект прошел в парламенте, требуется простое большинство из 85 голосов из 169. Согласно агентству новостей Норвегии NTB, как минимум 80 парламентариев в настоящее время поддерживают предложение об увеличении предела.

Пересмотренный закон Норвегии об абортах, действующий с 1978 года, позволит женщинам уменьшать количество эмбрионов в многоплодной беременности до 18-й недели, что будет рассматриваться как аборт.

В Западной Европе Великобритания и Нидерланды имеют самый длительный срок абортов - 24 недели. Германия, в свою очередь, запрещает аборты в соответствии с параграфом 218 Уголовного кодекса, но налагает наказание только в том случае, если женщина не обращается за консультацией до процедуры. Отсутствие наказания также применяется, если есть медицинские причины или в случаях изнасилования. Устранение этого параграфа обсуждается уже много лет.

Рабочая партия, а также правительство твердо верят в расширение прав женщин, выступая за продление срока абортов до 18 недель, ссылаясь на важность личной автономии и свобод. Несмотря на оппозицию со стороны Центристской партии, которая хочет сохранить нынешний предел в 12 недель, поддержка этого изменения в парламенте значительна.

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