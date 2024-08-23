Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПрава женщин

Норвежская администрация выступает за разрешение абортов позже в беременности.

По крайней мере пока что

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Чтобы принять законопроект, требуется большинство в 85 голосов в norwegском законодательном органе
Чтобы принять законопроект, требуется большинство в 85 голосов в norwegском законодательном органе

Норвежская администрация выступает за разрешение абортов позже в беременности.

Несмотря на отсутствие согласия внутри центрально-левой администрации Норвегии по этому вопросу, они выступают за возможность прерываний беременности до 18-й недели в ближайшем будущем. Вероятность принятия этого закона парламентом не так мала, как может показаться.

Правительство, возглавляемое премьер-министром от Рабочей партии Йонасом Гаahr Store, утверждает, что этот шаг необходим для «сохранения права на личную автономию беременных и охраны их свобод». В настоящее время, как и в Германии, законный срок для прерываний в Норвегии составляет 12 недель.

Расширение предела вызвало жаркие дебаты внутри администрации, которая является коалицией Рабочей партии и Центристской партии. Центристская партия заявила о своем намерении сохранить предел в 12 недель для личной автономии.

Поправка к ограничению эмбрионов также

Для того чтобы законопроект прошел в парламенте, требуется простое большинство из 85 голосов из 169. Согласно агентству новостей Норвегии NTB, как минимум 80 парламентариев в настоящее время поддерживают предложение об увеличении предела.

Пересмотренный закон Норвегии об абортах, действующий с 1978 года, позволит женщинам уменьшать количество эмбрионов в многоплодной беременности до 18-й недели, что будет рассматриваться как аборт.

В Западной Европе Великобритания и Нидерланды имеют самый длительный срок абортов - 24 недели. Германия, в свою очередь, запрещает аборты в соответствии с параграфом 218 Уголовного кодекса, но налагает наказание только в том случае, если женщина не обращается за консультацией до процедуры. Отсутствие наказания также применяется, если есть медицинские причины или в случаях изнасилования. Устранение этого параграфа обсуждается уже много лет.

Рабочая партия, а также правительство твердо верят в расширение прав женщин, выступая за продление срока абортов до 18 недель, ссылаясь на важность личной автономии и свобод. Несмотря на оппозицию со стороны Центристской партии, которая хочет сохранить нынешний предел в 12 недель, поддержка этого изменения в парламенте значительна.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Толпы собираются у здания столичного Капитолия Небраски, протестуя против предложенного ограничения...
Политика

Конкурентные предложения по расширению или ограничению доступа к абортам будут представлены на ноябрьских выборах в Небраске

Жители Небраски столкнутся с двумя противоположными предложениями, связанными с абортами, которые либо расширят текущие разрешения на аборты, либо ограничат их до текущего 12-недельного срока. Это может потенциально привести к увеличению явки избирателей в штате, который потенциально может...

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
В результате перемены событий кандидат в президенты Роберт Кеннеди решил прекратить свою кампанию и поддержал Дональда Трампа.
Политика

В результате перемены событий кандидат в президенты Роберт Кеннеди решил прекратить свою кампанию и поддержал Дональда Трампа.

Не смотря на маловероятные шансы на успех, президентская кампания Роберта Кеннеди-младшего не меньшая угроза для Трампа и Харрис. Представитель семьи Кеннеди неожиданно מול сыналь с собой на койню Трампа.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Власти арестовали Мигеля Алехандро Пастрана Хернандеса по подозрению в похищении водителя Lyft.
Политика

Индивидуальному обвиняемому в вооружении и похищении водителя, заставившего его ехать из Техаса во Флориду, как утверждают федеральные адвокаты.

В заявлении от прокуратуры Южного округа Флориды утверждается, что мужчина из Техаса был задержан за принудительное похищение водителя службы такси при вооруженном нападении, заставив его проехать более 1000 миль до Майами.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
RFK-младший прекращает свою президентскую кампанию.
Политика

RFK-младший прекращает свою президентскую кампанию.

RFK-младший прекращает свою президентскую кампанию. "В глубине души я больше не верю, что у меня есть шанс выиграть выборы, учитывая непрерывное подавление и манипулирование СМИ со стороны тех, кто у власти. Я не могу в полной мере справедливо заставлять своих сотрудников и сторонников работать без конца или ожидать большей

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Толпы собираются у здания столичного Капитолия Небраски, протестуя против предложенного ограничения...
Политика

Конкурентные предложения по расширению или ограничению доступа к абортам будут представлены на ноябрьских выборах в Небраске

Жители Небраски столкнутся с двумя противоположными предложениями, связанными с абортами, которые либо расширят текущие разрешения на аборты, либо ограничат их до текущего 12-недельного срока. Это может потенциально привести к увеличению явки избирателей в штате, который потенциально может...

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Елена Мираш и Сара Кнаппик столкнулись с академическим вызовом и головоломками, погрузившись в...
Общество

Недовольство возникает из-за неудовлетворительного опыта нулевого рейтинга в дикой природе RTL.

Саре Кнаппик и Елене Мирас пришлось преодолеть существенное препятствие во время испытания в джунглях. В результате голод общины лагеря усилился. К сожалению, нет такой страны, как 'Мамбей', в Африке.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Обладатель Кубка Мира 2014 Выражает Свои Чувства Поклонникам
Федеральные земли Германии

Недавно выразил свои чувства эмоционально к своим сторонникам

Уход Мануэля Неуера из национальной команды обозначает закрытие значительной главы. В развернутом послании он разъясняет мотивы своего решения.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно