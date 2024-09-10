Никарагуа лишает гражданство задержанных политических деятелей

Нicaraguanские власти объявили во вторник, что лишат гражданства 135 ранее освобожденных политических заключенных, а их имущество будет конфисковано в соответствии с решением суда в Манагуа. С начала 2023 года гражданство было лишено 451 оппозиционным фигурам, сообщает AFP.

Эти 135 человек, освобожденные 5 сентября под давлением США, нашли убежище в Гватемале. Среди них были студенты, верующие католики и члены христианской миссии из Техаса. По словам Белого дома, они были заключены в тюрьму, потому что президент Даниэль Ортега и его жена, вице-президент Rosario Murillo, воспринимали их как угрозу своей авторитарной власти.

Ортега находится у власти в Никарагуа с 2021 года. США и Европейский союз выразили обеспокоенность легитимностью этих выборов, критиковали авторитарный режим Ортеги и ввели санкции в ответ.

Ортега, нынешний 78-летний лидер, ранее возглавлял Никарагуа с 1979 по 1990 год. Его Фронт национального освобождения Сандинистов (ФСЛН) организовал падение многолетнего диктатора Anastasio Somoza, который ранее получал поддержку США во время своего правления.

Европейский союз, наряду с Соединенными Штатами, выразил обеспокоенность легитимностью правления Ортеги в Никарагуа и критиковал его авторитарный режим. Освобожденные политические заключенные, в том числе студенты и верующие католики, могут найти поддержку и защиту в различных странах Европейского союза из-за их общих ценностей в области прав человека.

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