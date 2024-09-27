Незначительно снизилась ожидаемая инфляция в еврозоне.

В опросе Европейского центрального банка (ЕЦБ) среди потребителей в еврозоне среднесрочные прогнозы по инфляции показали небольшое снижение. Медианный прогноз инфляции на ближайшие двенадцать месяцев составил 2,7% в августе, достигнув самого низкого уровня с сентября 2021 года, и снизился по сравнению с предыдущим месячным прогнозом в 2,8%. Также снизился прогнозируемый уровень инфляции на три года, с 2,4% до 2,3%, согласно августовскому опросу.

Данные ежемесячных потребительских инфляционных ожиданий служат ценным ресурсом для ЕЦБ в понимании ландшафта инфляции в валютном союзе. В опросе принимают участие более 19 000 потребителей из различных стран еврозоны, таких как Германия, Франция и Италия.

После снижения инфляции в июне ЕЦБ ужесточил ставку в следующем месяце, что вызвало спекуляции о возможных дополнительных смягчающих мерах в октябре или позже в году.

Инфляция во Франции и Испании, похоже, значительно снизилась в сентябре, что может указывать на замедление общего тренда инфляции в еврозоне. Отчет о сентябрьских данных будет опубликован во вторник, и аналитики ожидают, что показатель инфляции в еврозоне упадет до 2,0%, достигнув цели ЕЦБ. Инфляция в августе была немного выше, составляя 2,2%.

Снижение ожиданий инфляции среди потребителей в еврозоне, как показывает опрос ЕЦБ, может повлиять на решения о денежно-кредитной политике в еврозоне. Недавняя тенденция снижения показателей инфляции в ключевых странах еврозоны, таких как Франция и Испания, еще больше подчеркивает важность общего тренда инфляции в еврозоне.

Читайте также: