Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЗона евро

Незначительно снизилась ожидаемая инфляция в еврозоне.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

Незначительно снизилась ожидаемая инфляция в еврозоне.

В опросе Европейского центрального банка (ЕЦБ) среди потребителей в еврозоне среднесрочные прогнозы по инфляции показали небольшое снижение. Медианный прогноз инфляции на ближайшие двенадцать месяцев составил 2,7% в августе, достигнув самого низкого уровня с сентября 2021 года, и снизился по сравнению с предыдущим месячным прогнозом в 2,8%. Также снизился прогнозируемый уровень инфляции на три года, с 2,4% до 2,3%, согласно августовскому опросу.

Данные ежемесячных потребительских инфляционных ожиданий служат ценным ресурсом для ЕЦБ в понимании ландшафта инфляции в валютном союзе. В опросе принимают участие более 19 000 потребителей из различных стран еврозоны, таких как Германия, Франция и Италия.

После снижения инфляции в июне ЕЦБ ужесточил ставку в следующем месяце, что вызвало спекуляции о возможных дополнительных смягчающих мерах в октябре или позже в году.

Инфляция во Франции и Испании, похоже, значительно снизилась в сентябре, что может указывать на замедление общего тренда инфляции в еврозоне. Отчет о сентябрьских данных будет опубликован во вторник, и аналитики ожидают, что показатель инфляции в еврозоне упадет до 2,0%, достигнув цели ЕЦБ. Инфляция в августе была немного выше, составляя 2,2%.

Снижение ожиданий инфляции среди потребителей в еврозоне, как показывает опрос ЕЦБ, может повлиять на решения о денежно-кредитной политике в еврозоне. Недавняя тенденция снижения показателей инфляции в ключевых странах еврозоны, таких как Франция и Испания, еще больше подчеркивает важность общего тренда инфляции в еврозоне.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Основной необходимый категорический количе للحكومة.
Политика

Федеральная администрация выделила сумму в 9,9 млрд евро для распределения международным организациям.

Федеральная администрация выделила сумму в 9,9 млрд евро для распределения международным организациям. В 2023 году Германия выделила внушительную сумму в 9,9 миллиарда евро различным странам в соответствии с международными нормами финансирования климата. Об этом объявило правительство Германии в пятницу, сообщают несколько министерств в Берлине. Благодаря этому вкладу Германия

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
При руководстве Союза центральное правительство не может продемонстрировать улучшенные способности...
Политика

Администрация во главе с Союзом, вероятно, не продемонстрирует превосходные административные способности.

Администрация во главе с Союзом, вероятно, не продемонстрирует превосходные административные способности. Согласно недавнему опросу, правительство, возглавляемое Союзом, предположительно будет выполнять свои функции так же, как и нынешняя спорная коалиция "траffic light". Только 34% ожидают улучшений, что на 4% меньше, чем в предыдущем опросе. С другой стороны, 16% прогнозируют

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата
Политика

11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата

11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата 23:57 Фритц: США впервые поставляют управляемые бомбы УкраинеПрезидент Зеленский отправляется в США, чтобы представить свой "план победы" и запросить дополнительную военную помощь. Байден запечатывает пакет оружий на сумму почти восемь миллиардов долларов США для Украины.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Критика предложенной пенсионной системы возникает из немецкой экономической сферы
Политика

Критика предложенной пенсионной системы возникает из немецкой экономической сферы

Критика предложенной пенсионной системы возникает из немецкой экономической сферы Бизнес-руководители из Германии резко критикуют предложенный новый пенсионный план, называя обязательство сохранить уровень пенсии на уровне 48% к 2039 году "короткозорким и нереалистичным" в свете демографических сложностей. Президент Ассоциации работодателей Райнер Дюльгер выразил эти мнения в пятницу. Он подчеркнул,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Основной необходимый категорический количе للحكومة.
Политика

Федеральная администрация выделила сумму в 9,9 млрд евро для распределения международным организациям.

Федеральная администрация выделила сумму в 9,9 млрд евро для распределения международным организациям. В 2023 году Германия выделила внушительную сумму в 9,9 миллиарда евро различным странам в соответствии с международными нормами финансирования климата. Об этом объявило правительство Германии в пятницу, сообщают несколько министерств в Берлине. Благодаря этому вкладу Германия

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
При руководстве Союза центральное правительство не может продемонстрировать улучшенные способности...
Политика

Администрация во главе с Союзом, вероятно, не продемонстрирует превосходные административные способности.

Администрация во главе с Союзом, вероятно, не продемонстрирует превосходные административные способности. Согласно недавнему опросу, правительство, возглавляемое Союзом, предположительно будет выполнять свои функции так же, как и нынешняя спорная коалиция "траffic light". Только 34% ожидают улучшений, что на 4% меньше, чем в предыдущем опросе. С другой стороны, 16% прогнозируют

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Уровень бедности в Аргентине значительно превышает 50%, что является основным бременем мер экономии администрации.
Экономика

Уровень бедности в Аргентине значительно превышает 50%, что является основным бременем мер экономии администрации.

В первой половине года уровень бедности в Аргентине поднялся почти до 53%, как показали данные, представленные в четверг, свидетельствуют о первых конкретных последствиях строгих политик в области жесткой экономии президента-λυберала Хавиера Милеи.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата
Политика

11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата

11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата 23:57 Фритц: США впервые поставляют управляемые бомбы УкраинеПрезидент Зеленский отправляется в США, чтобы представить свой "план победы" и запросить дополнительную военную помощь. Байден запечатывает пакет оружий на сумму почти восемь миллиардов долларов США для Украины.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно