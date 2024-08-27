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ПолитикаНовостиСоединенные Штаты Америки

Независимый следователь выступает за возобновление судебного разбирательства Трампа.

Приостановление судебного разбирательства против Дональда Трампа по поводу инцидента с документами произошло в середине июля. Адвокат Смит затем подал возражение и объяснил свое решение.

 and  Mark Rodriguez
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Джек Смит официально подал апелляцию, как видно из юридической документации.
Джек Смит официально подал апелляцию, как видно из юридической документации.

- Независимый следователь выступает за возобновление судебного разбирательства Трампа.

Прокурор Джек Смит обратился в апелляционный суд с просьбой восстановить уголовное дело против бывшего президента Дональда Трампа по делу о документах. Судья Эйлин Канн, ведшая дело, прекратила его в середине июля, вызвав сомнения в законности назначения Смита. Теперь Смит подал апелляцию, в которой изложил свои доводы.

В апелляции Смит утверждает, что решение Канн противоречит "широко признанным и долговременным традициям" в отношении назначения специальных прокуроров. Оно также противоречит установленному правовому принципу, согласно которому генеральный прокурор имеет право назначать специального прокурора. Смит просит апелляционный суд отменить решение Канн. Генеральный прокурор Меррик Гарланд назначил 55-летнего Смита для ведения расследований, связанных с этим делом и другим.

Трамп был обвинен в деле о документах в прошлом году

Трамп был обвинен на федеральном уровне в Майами, Флорида, в прошлом году по делу о документах. Его обвиняют в незаконном удержании конфиденциальной информации из его срока службы президентом (2017-2021).

В августе 2022 года ФБР провело обыск в доме Трампа во Флориде и изъяло несколько комплектов документов, отмеченных как высшей секретности. Трамп также обвиняется в сговоре с целью воспрепятствовать правосудию: он якобы пытался уничтожить доказательства с камер безопасности и удалить коробки с документами с помощью сотрудников.

Успешная апелляция могла бы привести к восстановлению дела. Однако даже если это произойдет, считается маловероятным, что судебное разбирательство состоится до президентских выборов в ноябре. Судья Канн, ответственный за дело о документах, был назначен Трампом. Критики обвиняют ее в затягивании процесса.

Министерство юстиции США, возглавляемое генеральным прокурором Мерриком Гарландом, назначило специального прокурора Джека Смита для ведения расследований, связанных с бывшим президентом Дональдом Трампом по делу о документах и другому не связанному делу. Несмотря на то, что он был обвинен в Майами, Флорида, в прошлом году за незаконное удержание конфиденциальной информации из его президентского срока (2017-2021), дело против Трампа было прекращено судьей Эйлин Канн в середине июля.

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