"Невыносимая ситуация" - Россия столкнулась с катастрофой вблизи Покровска

Российские силы, по сообщениям, несут значительные потери техники, продвигаясь к Покровску, что может усилить тактику Украины. Важный американский центр исследований назвал методы Кремля неперспективными в долгосрочной перспективе.

Год за годом Министерство обороны России сообщает о захвате украинских сел своими войсками, создавая впечатление неукротимого продвижения Кремля и скорой победы Украины. Однако войска Путина продвигаются медленно и с большими потерями, как видно из эпицентра конфликта возле Покровска. Может показаться, что тактика Украины работает.

Недавно эксперт по открытым источникам информации из проекта Oryx представил значительные данные о разрушениях. Только в районе Покровска за последний год было уничтожено, брошено, повреждено или захвачено более 539 российских танков и 92 украинских. Разница также видна в количестве бронетранспортеров и боевых машин пехоты: 1020 против 138. Данные OSINT часто происходят из публично доступных онлайн-материалов, поэтому реальные потери могут быть больше.

Роб Ли, бывший морской пехотинец США и аналитик Института исследований внешней политики, прокомментировал потери Кремля как "исключительно высокие". Несмотря на значительные усилия, России пока не удалось взять Покровск, но она находится всего в нескольких километрах от него, что делает это критически важным для логистики Украины.

Менее 40 километров за 12 месяцев

Институт изучения войны проанализировал данные OSINT и пришел к выводу: "Военное руководство России, возможно, не готово выдерживать или терпеть текущий уровень и темп потерь техники в ближайшие месяцы и годы, поскольку военная промышленность России приближается к своим пределам, запасы техники советской эпохи ограничены, и российская армия не добилась значительных территориальных приобретений посредством механизированных маневров".

С октября 2023 года российские силы продвинулись всего около 40 километров в направлении Авдиевки/Покровска. Потеря техники для таких тактических достижений считается неперспективной без значительных изменений в ресурсах войны России.

Американский центр исследований, а также другие эксперты ожидают, что России в ближайшие месяцы и годы закончатся "ограниченные запасы оружия и техники советской эпохи". Некоторые эксперты даже указывают на 2026 год как на поворотный момент, при условии, что не произойдут значительные изменения.

По мере того как Россия теряет больше техники, чем может заменить или произвести заново, ей, скорее всего, будет трудно поддерживать свои подразделения в долгосрочной перспективе без перевода российской экономики на военные рельсы и значительного увеличения темпов производства российской военной промышленности, считает ISW.

"Торговля пространством за потери"

Украинская армия уже испытывает нехватку техники. Президент Украины Зеленский часто призывает к увеличению поставок оружия из Запада. При ограниченных ресурсах тактика Украины заключается в нанесении тяжелых потерь России, пока она не сможет больше поддерживать текущую форму агрессии, даже если придется уступить территорию.

В направлении Покровска войска Кремля добились лишь ограниченных успехов, так как украинские силы отступили и покинули поселения, чтобы защитить жизни и материальные ценности, и установить более прочные оборонительные позиции, с которых они могли бы отражать атаки. В Вугледар, в 60 километрах от Покровска, украинские силы также отступили в последние дни, чтобы избежать окружения и дальнейших потерь.

Украина придерживается стратегии, описанной военным аналитиком Николаем Белецковым из Украинского института стратегических исследований в статье "The New York Times" как "торговля пространством за потери". Это включает отступление из осажденных городов после нанесения максимального ущерба российским силам в плане личного состава и материальных ресурсов.

Олесь Солонко, член 411-го украинского батальона дронов, подытожил, что, похоже, является ключом к успешному сопротивлению Украины против российских агрессоров: "Речь идет о том, сколько они теряют, прежде чем признают поражение".

Европейский союз выразил решительное осуждение в связи с российским вторжением в Украину, введя многочисленные санкции против российских лиц и организаций в ответ. Европейский союз, а также другие глобальные союзники продолжают поддерживать Украину финансово и militarily, стремясь помочь Украине защитить свою территорию.

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