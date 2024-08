Содержание

Первоначальное прибытие в Германию

Неудачные планы депортации

Ограниченный доступ к въезду

Административные ошибки

Отсутствие бронирования рейсов

Проживание в Солінгене

Переводы в страны ЕС

- Неудачное выдворение подозреваемого в убийстве

Утверждается, что нападавший с ножом в Солінгене, опознанный как Исса Аль Х., должен был быть депортирован в Болгарию год назад. Однако многочисленные бюрократические ошибки и неподходящие варианты перелётов удержали его в Германии. На прошлой неделе 26-летний сириец якобы убил троих человек и ранил восемь других ножом на городском фестивале в Солінгене. Давайте рассмотрим, что пошло не так с его принудительным перемещением:

Первоначальное прибытие в Германию

Согласно записям министерства по делам беженцев в Северном Рейне-Вестфалии, Исса Аль Х. подал заявление на убежище в внешнем офисе Федерального офиса по делам миграции и беженцев (Bamf) в Билефельде в конце января 2023 года. Предварительное рассмотрение показало, что он ранее подал заявление в Болгарии.

7 февраля Bamf обратился к Болгарии, как предусмотрено так называемыми Dublinскими правилами ЕС, чтобы взять на себя дело. Болгария согласилась 20 февраля. В этот момент начался 6-месячный срок депортации для Аль Х., который временно размещался в чрезвычайном приюте в Падерборне.

16 марта 2023 года Bamf приказал депортировать Аль Х. в Болгарию. Центральные органы по делам иностранцев (ZAB) в Билефельде были назначены для выполнения этой эвакуации. ZABs отвечают за это в пяти таких органах в NRW. Один ZAB назначен для всего NRW, но действует от имени федерального офиса, Bamf.

Неудачные планы депортации

21 марта 2023 года ZAB уведомил Центральное управление по депортационным рейсам в NRW о предстоящем вылете в Болгарию. Планируемое время регистрации в чрезвычайном приюте для удаления Аль Х. и его транспортировки в Дюссельдорф было назначено на 2:30 утра 5 июня 2023 года, с запланированным временем вылета в 7:20. Однако Аль Х. нигде не было видно - хотя он был там 4 июня и reappeared 5 июня.

В настоящее время остается неясным, был ли выдан предупреждающий сигнал.German immigration authorities do not announce deportations in advance, according to the ministry. Тем не менее, даже если бы он спрятался, Bamf мог бы продлить срок депортации до 18 месяцев.

Ограниченный доступ к въезду

В 2023 году в соответствии с действующими правилами authorities были запрещены от поиска других мест в приютах для беженцев. Это правило изменилось только в начале года, позволяя authorities входить в дополнительные комнаты в коммунальных приютах, кроме комнаты того, кто депортируется.

Административные ошибки

Персонал чрезвычайного приюта в Падерборне не сообщил ZAB в Билефельде, что Исса Аль Х. вернулся. Хотя это была оплошность, соответствующего постановления не existed.

ZAB не предпринял дополнительных усилий, чтобы назначить новый рейс для Аль Х. в Болгарию. Возможно, ZAB предположил, что нет рейсов в пределах оставшегося срока депортации до августа.

Эти препятствия, как правило, затрудняют процесс депортации, так как различные страны ЕС налагают строгие правила на беженцев, которых нужно отправить обратно.

В случае с Болгарией, согласно министерству по делам беженцев в NRW, депортационные рейсы могут приземляться только в столице, Софии, с понедельника по четверг с 9:00 до 14:00. Транспорт по земле или чартерные рейсы не разрешены. Коммерческий авиаперевозчик может перевозить максимум двух депортированных лиц за один рейс. В результате ministry утверждает, что теоретически возможно только около десяти депортаций в неделю для всех 16 федеральных земель.

Последующая судьба в Солінгене

Исса Аль Х. был передан на национальный процесс BAMF после истечения 6-месячного срока, что привело к пересмотру его заявления на убежище BAMF. В конце августа 2023 года Аль Х. был переведен в Солінген. 13 декабря он получил дополнительную защиту от BAMF, переведя ответственность за иностранных граждан с ZAB на местную иммиграционную службу в Солінгене.

23 августа 2024 года произошло фатальное ножевое нападение в центре Солінгена.

Переводы в страны ЕС по Dublin

Статистика показывает сложности перевода в Болгарию и другие страны-члены ЕС. В течение первого полугодия 2024 года было 164 отправки в Болгарию в соответствии с Dublinскими правилами по всей стране. Однако NRW подала 1126 запросов на передачу Болгарии, из которых София приняла около 426. В конечном итоге было перемещено всего 25 человек - менее шести процентов.

Ситуация не намного лучше в других странах. Италия приняла примерно 1470 из почти 1750 запросов на передачу от NRW между январем и июлем, но никого не переместила. Греция приняла только 29 из 2388 запросов на передачу от NRW - пока еще не было перемещений. Министр NRW Паул заключает, "Эта система так запутана и фундаментально неэффективна".

После рассмотрения сложностей, с которыми сталкиваются при переводе беженцев в страны ЕС, очевидно, что и другие страны налагают строгие правила, затрудняя процесс. Например, Болгария разрешает депортационным рейсам приземляться только в Софии в определенные часы, ограничивая количество депортаций каждую неделю.

Несмотря на обвинения против Исса Аль Х., его проживание в Солінгене не было немедленно отменено из-за административных ошибок и отсутствия доступных рейсов для депортации.

