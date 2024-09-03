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Нетаньяху выражает сожаление и обещает возмездие, но давление продолжает нарастать

 and  Ann Bradley
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- Нетаньяху выражает сожаление и обещает возмездие, но давление продолжает нарастать

После того, как были найдены тела шести погибших заложников ХАМАС, давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возрастает tanto дома, как и за рубежом, чтобы добиться соглашения о прекращении огня в Газе и освободить всех оставшихся заложников. Нетаньяху выразил сожаление по поводу неудачной попытки спасти заложников в понедельник вечером и пообещал продолжать переговоры о соглашении о прекращении огня. Кроме того, что приняли участие в общенациональных демонстрациях и временной всеобщей забастовке в Израиле, президент США Джо Байден также раскритиковал подход Нетаньяху.

"Я сожалею, что не смог вернуть их живыми", - сказал Нетаньяху на телепресс-конференции в понедельник, касательно шести погибших заложников. "Мы были близки, но не справились".

Нетаньяху клянется отомстить ХАМАС

ХАМАС "оплатит высокую цену в ближайшее время" за расстрел заложников в затылок, заявил Нетаньяху. Вместо уступок, "максимальное давление на ХАМАС" необходимо, добавил он, также заверив, что никто не более предан освобождению заложников, чем он: "Никто не может учить меня этому".

Что касается долгожданного соглашения о прекращении огня, Нетаньяху подчеркнул, что Израилю необходимо сохранить контроль над территорией вдоль границы Газы и Египта, чтобы гарантировать, что оставшиеся заложники не будут выведены из Газы.

Вывод Израиля из так называемого коридора Филадельфии является одним из основных камней преткновения в переговорах, направленных не только на достижение перемирия на палестинских территориях, но и на освобождение всех оставшихся заложников, похищенных из Израиля и удерживаемых в Газе.

Израиль находит тела шести погибших заложников

Шесть заложников, ныне оплакиваемых, были найдены в субботу в туннеле в Рафахе на юге Газы. По данным Министерства здравоохранения Израиля, четверо мужчин и две женщины были "убиты террористами ХАМАС выстрелами в упор" примерно за 48-72 часа до их вскрытия в воскресенье.

За этим последовали крупные демонстрации в воскресенье вечером, требующие сделки по освобождению оставшихся заложников. Федерация труда "Гистадрут" призвала к всеобщей забастовке, начиная с понедельника утром, с сотрудниками в администрации, больницах и общественном транспорте по всей стране, прекращающими свою работу. Магазины, рестораны, рынки и школы должны были оставаться закрытыми. Оставшихся заложников больше не следует "оставлять", объяснил ранее председатель "Гистадрута" Арон Бар Давид.

Прибрежные города Тель-Авив и Хайфа присоединились к призыву к забастовке. Однако муниципалитет Иерусалима не присоединился к забастовке. Все вылеты были приостановлены на два часа в международном аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве утром. Операции по полетам затем возобновились в обычном режиме, как сообщил представитель.

Суд прекращает забастовку

Частично частно управляемый общественный транспорт работал, по крайней мере, частично. Рабочее прекращение было реализовано неравномерно в государственных учреждениях.

Несколько часов спустя после начала забастовки суд по трудовым спорам в Тель-Авиве приказал прекратить забастовку, заявив, что это "политическая забастовка". Праворадикальный министр финансов Бецалель Смотрич получил судебный приказ на том основании, что всеобщая забастовка не имела ничего общего с трудовым спором и поэтому была незаконной.

Даже после прекращения забастовки протестующие продолжали блокировать ключевые дороги в Тель-Авиве. В понедельник вечером, как и накануне вечером, в израильской метрополии собрались тысячи протестующих.

Погребение превращается в митинг протеста

Погребение 23-летнего американо-израильтянина Херша Голдберга-Полина, одного из шести погибших заложников, также превратилось в митинг протеста. Перед Нетаньяху президент Израиля Ицхак Герцог извинился перед тысячами скорбящих в Иерусалиме, сказав: "Я извиняюсь от имени Государства Израиль за то, что не смог защитить вас от ужасной трагедии 7 октября, за то, что не смог вернуть вас домой в безопасности".

Одиннадцать месяцев спустя после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября Израиль сообщает, что 97 заложников все еще удерживаются ХАМАСом и другими радикальными палестинскими группами, из которых 33 считаются погибшими.

Министерство иностранных дел оценивает, что среди заложников все еще остается двузначное число людей с немецкими связями. Министерство иностранных дел осудило расстрел шести найденных в понедельник вечером заложников как "почти невыносимый". Все оставшиеся заложники должны быть освобождены, и должно быть достигнуто гуманитарное перемирие в Газе. "Расстрелы в Газе должны прекратиться", - продолжило оно.

Джо Байден критикует Нетаньяху

Отвечая на вопрос в понедельник в Вашингтоне, делает ли Нетаньяху достаточно для достижения такого соглашения, президент США Джо Байден ответил: "Нет". США, наряду с другими двумя посредническими государствами, Египтом и Катаром, уже несколько месяцев добиваются соглашения между Израилем и исламистской палестинской организацией ХАМАС.

Между тем, британское правительство объявило, что приостановит 30 из 350 экспортных лицензий на поставки оружия в Израиль, ссылаясь на "очевидный риск" того, что оружие может быть использовано в "серьезном нарушении международного гуманитарного права".

Комиссия,likely имеющая в виду международное тело, участвующее в переговорах, выразила озабоченность по поводу расстрела шести погибших заложников и призвала к быстрому разрешению, чтобы достичь соглашения о прекращении огня и освободить всех оставшихся заложников. В ответ на растущее международное давление Нетаньяху заверил Комиссию, что остается приверженным достижению перемирия и обеспечению безопасного возвращения всех заложников.

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