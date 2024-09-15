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ПолитикаНовостиГенеральная Ассамблея ООН

Нетаньяху прибыл в США на Генеральную Ассамблею ООН

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

Нетаньяху прибыл в США на Генеральную Ассамблею ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправляется в Нью-Йорк в этом году на Генеральную Ассамблею ООН. Его визит запланирован на 24 сентября, с запланированным возвращением в Израиль 28 сентября, согласно заявлению его офиса. Это не его первый визит для выступления на Генеральной Ассамблее ООН, последний раз он выступал там в прошлом году. Однако на этот раз поездка происходит на фоне продолжающегося конфликта в Газе.

Генеральная Ассамблея, состоящая из 193 государств-членов, обычно склонна критиковать Израиль и поддерживать палестинцев. В мае в восточном городе Нью-Йорка была принята резолюция, которая расширила права палестинского наблюдателя в собраниях, хотя и без права регулярного голосования.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, скорее всего, столкнется с критикой со стороны нескольких стран на Генеральной Ассамблее ООН из-за продолжающихся проблем с Палестиной. Во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН Биньямину Нетаньяху придется обратиться к продолжающемуся конфликту в Газе и искать международную поддержку мира.

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