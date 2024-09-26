Нетаньяху отказывается от перемирия с Хезболлой

В разгар ожесточенных столкновений между Израилем и Хезболлой, различные страны добиваются перемирия. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подавляет энтузиазм в отношении перемирия, приказав своей армии продолжать боевые действия против Хезболлы в Ливане на самом высоком уровне. Его офис пока не признал предложение США и других союзников о 21-дневном перемирии с Хезболлой. По словам его офиса, "это американский-французский проект, над которым премьер-министр даже не работал".

Ранее в течение дня сообщалось, что Нетаньяху согласился на перемирие. Однако анонимный источник из команды Нетаньяху сообщил израильскому телеканалу N12, что перемирие могло бы способствовать переговорам, ведущим к долгосрочному соглашению. Однако эта информация так и не была подтверждена и теперь опровергается. "Новости о перемирии ложные", - уточнил офис Нетаньяху. Кроме того, офис опроверг утверждение канала, что Нетаньяху приказал своей армии снизить нападения на соседнюю страну, назвав это "полной ложью".

Ранее несколько стран выступали за "краткосрочное перемирие". "Пришло время искать дипломатическое решение", - заявили они в совместном заявлении от США, ЕС, Германии, Саудовской Аравии и других стран. "Мы призываем к немедленному 21-дневному перемирию на ливанско-израильской границе, чтобы создать пространство для дипломатического соглашения", - подчеркнули они.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац быстро отверг предложения о перемирии с Ливаном. "Не будет никакого перемирия на севере", - заявил он в Twitter. "Мы будем бороться со всей силой против террористической организации Хезболла до победы и до тех пор, пока люди севера не смогут безопасно вернуться в свои дома".

Несмотря на международные призывы к краткосрочному перемирию и дипломатическому решению, войны и конфликты между Израилем и Хезболлой продолжают эскалировать. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху решительно отверг предложенное 21-дневное перемирие, заявив, что ему не уделялось серьезного внимания.

Читайте также: