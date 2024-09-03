- Нетаньяху обещает возмездие за гибель заложников

"В Израиле скорбят по погибшим заложникам, недавно убитым в Газе. Премьер-министр Нетаньяху, под давлением семей жертв, обещает отомстить. Он заявил, что ХАМАС заплатит высокую цену за убийство шести израильских заложников, останки которых были найдены на прошлой неделе в тайном подземном туннеле в южной части Газского сектора. Министерство здравоохранения Израиля сообщило журналистам, что заложники были убиты на близкой дистанции, примерно за 48-72 часа до вскрытия."

"Израиль не будет бездействовать и позволит этому злодеянию остаться безнаказанным", - заявил Нетаньяху на пресс-брифинге позже в тот же день. Он выразил соболезнования семьям погибших, сожалея, что не удалось их спасти. Он подвергается жесткой критике, так как родственники погибших обвиняют его в косвенном участии в их гибели из-за своей жесткой позиции в переговорах с исламистской террористической группой ХАМАС.

На пресс-конференции Нетаньяху вновь подтвердил свою поддержку израильским военным в сохранении контроля над так называемым коридором Филадельфии, 14-километровой полосой вдоль границы Газского сектора и Египта. "Мы не откажемся от коридора Филадельфии", - заявил он. Это стратегически и политически важно для Израиля.

"Кто-то все испортил одним выступлением"

Наличие израильских войск в этом районе затрудняет достижение соглашения о прекращении огня и освобождение оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС. tanto ХАМАС, как и Египет, призывают Израиль вывести свои войска. Наряду с США и Катаром, Египет ведет переговоры между Израилем и ХАМАС, которые отказываются от прямых переговоров.

Переговоры продолжались по телефону даже после обнаружения шести тел, сообщил чиновник американского правительства CNN. Однако пресс-конференция Нетаньяху существенно осложнила эти усилия: "Этот парень все испортил одним выступлением", - сказал чиновник.

Президент Байден, который все еще надеется на урегулирование дела о заложниках, также критиковал Нетаньяху. Когда его спросили, достаточно ли премьер-министр Израиля пытается достичь соглашения, Байден ответил: "Нет". Тем не менее, они "на грани" заключения соглашения об освобождении оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС. Когда его спросили, что поддерживает его оптимизм после множества неудачных попыток, Байден ответил: "Надежда не умирает".

Президент Герцог просит прощения

На похоронах заложника Херша Goldberg-Полина, приглашенный семьей, израильский президент Ицхак Герцог выразил свои соболезнования, "что мы не смогли вернуть вашего Херша к жизни". Теперь перед израильскими руководителями стоит срочная задача, сказал Герцог: "Спасти тех, кого еще можно спасти".

Исламистские боевики ХАМАС похитили американо-израильтянина Goldberg-Polin с музыкального фестиваля Nova в Газском секторе 7 октября 2023 года. Ему было всего 23 года.

Новые директивы для охранников заложников

Вечером представитель бригад Аль-Кассам, военного крыла ХАМАС, заявил о "новых указаниях" для охранников израильских заложников в Газском секторе, если израильские силы двинутся к их укрытию. Он заявил, что намерение Израиля освободить заложников военной силой вместо заключения сделки приведет к "их возвращению к семьям в гробах".

Выпущен видеоролик пропаганды

ХАМАС опубликовал пропагандистский фильм, показывающий Эден Джерушалми живой перед тем, как израильская армия нашла ее тело в туннеле в Газском секторе на прошлой неделе. Семья 24-летней девушки согласилась распространить короткий отрывок видео, в котором она говорит: "Сообщение моей семье, которую я люблю: я скучаю по тебе, отец, мать, сестра Шани и Май. Я скучаю и люблю вас всех так много". Ранее Израиль обвинял ХАМАС в психологической войне в подобных случаях.

Демонстрации за освобождение заложников

Тысячи людей протестовали в разных частях Израиля, требуя соглашения об освобождении оставшихся заложников, все еще удерживаемых в Газском секторе. Протесты также проходили возле дома Нетаньяху вскоре после похорон заложника. "Ваши решения виновны в их смерти", - цитирует израильские СМИ мужчину, чей брат все еще находится в плену у ХАМАС. Есть также призывы к демонстрациям во вторник.

Ранее в тот день многие организации и государственные служащие объявили забастовку - протестуя против медленного темпа переговоров об освобождении примерно 100 заложников, все еще удерживаемых в Газском секторе, с сомнениями в том, сколько из них все еще живы. Многие города и города приняли участие в протесте, в то время как другие остались в стороне, больше склоняясь к правительству. В понедельник днем суд по трудовым спорам приказал прекратить забастовку, сославшись на ее политическую мотивацию.

Пресс-конференция Нетаньяху, на которой он прокомментировал ситуацию в палестинских территориях, существенно повлияла на переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении оставшихся заложников.

В ответ на кризис с заложниками Нетаньяху подчеркнул важность сохранения контроля над коридором Филадельфии, стратегически важной зоной в палестинских территориях.

Читайте также: