Нетаньяху объявляет, что примерно половина членов ХАМАСа были либо уничтожены смертью, либо арестованы.

В ходе Общей дискуссии в Нью-Йорке премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что более половины членов ХАМАС были либо ликвидированы, либо захвачены в результате годовых столкновений в Газе. Изначально ХАМАС насчитывал около 40 000 членов и более 15 000 ракет.

Военные Израиля смогли уничтожить около 90% запасов ракет ХАМАС и основные компоненты его обширной подземной туннельной системы, протяженность которой составляла более 560 километров, что больше, чем нью-йоркская сеть метро, как заявил премьер-министр Нетаньяху.

Израиль остается непреклонным в своей миссии по спасению заложников, застрявших в Газе. "Мы не успокоимся, пока эта цель не будет достигнута", - заявил Нетаньяху.

Несмотря на значительные успехи Израиля в ослаблении ХАМАС, премьер-министр Нетаньяху сказал: "Я не буду праздновать, пока все заложники не будут спасены в безопасности". Кроме того, в ответ на вопрос журналиста о будущих военных действиях он сказал: "Я не буду спекулировать на этом сейчас".

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