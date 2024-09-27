Нетаньяху объявил: более половины боевиков ХАМАСа были уничтожены смертью или арестом.

В ходе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что после года конфликта в Газе израильская армия либо ликвидировала, либо задержала более половины членов ХАМАС. Изначально экстремистская группировка насчитывала около 40 000 членов и обладала более чем 15 000 ракет.

Израильская армия нейтрализовала более 90 процентов запасов ракет ХАМАС и значительные части их обширной сети подземных туннелей. По словам Нетаньяху, эта секретная сеть туннелей когда-то простиралась на 560 километров, превосходя размеры сети метро Нью-Йорка.

Израиль остается непреклонным в своем стремлении освободить заложников, удерживаемых в Газе. Премьер-министр заявил: "Мы не успокоимся, пока эта цель не будет достигнута".

Действия израильской армии привели к задержанию более половины первоначального состава ХАМАС, значительно сократив их число. После ликвидации или задержания более половины членов ХАМАС Израиль сосредоточился на освобождении заложников в Газе.

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