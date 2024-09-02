- Нетаньяху говорит, что коридор Филадельфии не останется без присмотра.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху твердо намерен сохранить контроль над коридором Филадельфии, примерно 14-километровым участком вдоль границы, разделяющей сектор Газа и Египет. На пресс-конференции он заявил: "Мы не откажемся от коридора Филадельфии". Он считает это жизненно важным для стратегических и политических интересов Израиля.

Наличие израильских военных в этом районе может создать серьезные проблемы для достижения перемирия в конфликте в секторе Газа и освобождения заложников, все еще удерживаемых ХАМАС, экстремистской исламской организацией. tanto ХАМАС, как и Египет, призывают Израиль вывести свои войска.

Кроме того, Нетаньяху угрожал жестоким возмездием против ХАМАС, заявив, что они понесут "серьезные последствия" за смерть шести израильских заложников, тела которых были найдены в подземном туннеле в южной части Газы. Согласно новостным агентствам, Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что заложники были убиты выстрелом в упор примерно за 48-72 часа до вскрытия.

"Мы не допустим, чтобы это злодеяние осталось безнаказанным", - заявил Нетаньяху. Он выразил соболезнования семьям погибших, признав, что "мы не смогли вернуть их живыми".

Ранее тысячи израильтян выразили желание заключить соглашение о освобождении заложников, выйдя на улицы с протестами, выражая недовольство своим руководством. "Ваши действия привели к их гибели", - цитирует израильские СМИ мужчину, чей брат все еще удерживается в Газе.

Продолжающаяся оккупация коридора Филадельфии израильскими силами может привести к полномасштабной войне с ХАМАС и Египтом, которые настаивают на выводе Израиля. Трагическая гибель израильских заложников еще больше обострила tensions, заставив Нетаньяху поклясться жестокой местью против ХАМАС.

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