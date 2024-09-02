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ПолитикаНовостиПредседатель Европейского парламента

Несмотря на выданный ордер на арест, Путин без препятствий и препятствий входит в Монголию.

Владимир Путин впервые с начала конфликта посетил Монголию, страну, признающую Международный уголовный суд. Украина призывает арестовать президента.

 and  Max Becker
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- Несмотря на выданный ордер на арест, Путин без препятствий и препятствий входит в Монголию.

Украина критикует Монголию за прием Путина, требует последствий

По словам Георгия Тичья, спикера Министерства иностранных дел Украины, Монголия неправа, предоставляя убежище российскому президенту Владимиру Путину и таким образом помогая ему избежать пристального внимания международных систем правосудия. Об этом заявил в заявлении из Киева. Таким образом, Монголия поддерживает якобы совершенные Путиным "военные преступления".

Монголия игнорирует ордер на арест Путина

В ответ на заявление Тичья он заявил: "Мы будем сотрудничать со своими союзниками, чтобы сделать это неприятным для Улан-Батора". Он также заявил, что пренебрежение Монголии международным ордером на арест Путина, выданным Международным уголовным судом, серьезно подрывает авторитет МУС и международную систему уголовного правосудия в целом.

Международный уголовный суд выдал ордер в марте прошлого года в связи с вторжением России на Украину. Суд считает Путина ответственным за принудительное перемещение украинских детей в Россию. Путин должен встретиться с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсүхом во вторник по приглашению последнего, чтобы укрепить их партнерство.

Кремль остается невозмутимым

Монголия, будучи членом МУС, должна была арестовать Путина во время его пребывания в Улан-Баторе. Однако Россия, похоже, не беспокоится о безопасности Путина из-за дружественных отношений между двумя странами. Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, визит Путина в страну, подпадающую под юрисдикцию Гаагского суда, несмотря на продолжающийся конфликт с Украиной, не представляет угрозы.

Монголия стремится поддерживать дружественные отношения как с могущественным соседом Китаем, так и с западными странами. Вряд ли страна рискнет испортить отношения, задержав Путина, учитывая свою зависимость от российских ресурсов. Поездка Путина в Монголию призвана продемонстрировать его международное присутствие несмотря на продолжающийся конфликт.

Президент Европарламента выразил обеспокоенность решением Монголии принять Путина, заявив, что это подрывает международную систему уголовного правосудия. На заседании Европарламента он призвал членов принять меры против Монголии за игнорирование международного ордера на арест российского президента Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом.

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