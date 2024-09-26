Несмотря на отставание от Байдена в 2020 году среди чернокожих избирателей, недавний опрос CNN показывает потенциал Харрис для увеличения ее поддержки среди этой демографической группы.

Согласно последнему опросу CNN, Камала Харрис опережает Дональда Трампа среди чернокожих вероятных избирателей на внушительные 63 пункта, с 79% поддержки Харрис против 16% для Трампа. Это существенное улучшение по сравнению с 46-пунктным преимуществом Байдена над Трампом среди зарегистрированных избирателей в июньском опросе CNN, последнем с Трампом в качестве главного претендента. Однако это преимущество не дотягивает до 75-пунктового преимущества кампании Байдена-Харрис среди чернокожих избирателей, согласно exit-поллам выборов 2020 года.

С тех пор, как Харрис вошла в гонку, среди чернокожих избирателей наблюдается усиление атмосферы в отношении выборов. В последнем опросе 79% чернокожих зарегистрированных избирателей выразили твердое намерение голосовать, по сравнению с 68% в июне. Намерение голосовать среди всех избирателей остается относительно стабильным на уровне 82% в последнем опросе, что похоже на июнь. Черные избиратели теперь делят одинаковый энтузиазм с другими избирателями в отношении восприятия своего личного голоса как критически важного (оба по 63%), в то время как в июне чернокожие зарегистрированные избиратели были менее энтузиастами (57% среди черных избирателей, 66% в целом).

Ведущее положение Харрис по сравнению с более ранними преимуществами Байдена является примечательным развитием, учитывая, что опрос показал сильную поддержку Харрис среди 40% чернокожих вероятных избирателей, считающих президентство Байдена неудачным. Харрис побеждает Трампа с внушительным перевесом 65% против 31% среди этих избирателей.

Улучшенное положение Трампа среди чернокожих избирателей по сравнению с 2020 годом, похоже, в основном обусловлено более молодыми избирателями (младше 60 лет). Харрис опережает Трампа среди чернокожих избирателей в возрасте 60 лет и старше почти с таким же преимуществом, как и Байден на выборах 2020 года, согласно exit-поллам той же группы. Это преимущество сокращается до 55 пунктов для Харрис среди чернокожих избирателей моложе 60 лет, при этом Байден имел более существенное преимущество в этой возрастной группе в 2020 году. Трамп получает наибольшую поддержку среди чернокожих вероятных избирателей моложе 40 лет, за которых голосуют 22%.

Опрос свидетельствует о том, что Харрис может еще больше укрепить свои позиции. Большинство ее сторонников твердо привержены ей, с 92% чернокожих вероятных избирателей, поддерживающих Харрис, которые уже приняли окончательное решение. Однако среди тех, кто поддерживает других кандидатов, треть готова пересмотреть свое решение.

Харрис получает более благоприятные оценки среди чернокожих зарегистрированных избирателей по сравнению с зарегистрированными избирателями в целом, даже с учетом сильного демократического уклона чернокожих избирателей. Примерно 80% чернокожих избирателей положительно относятся к Харрис, и черные демократы slightly более положительно относятся к Харрис, чем другие демократы в партии. Черные избиратели, не принадлежащие к Демократической партии, демонстрируют значительно более положительные чувства по отношению к Харрис, чем независимые или республиканцы других рас.

Чернокожие избиратели, не принадлежащие к Демократической партии, с большей вероятностью считают, что Харрис улучшила их восприятие Демократической партии, и выражают чувства гордости или возбуждения при мысли о победе Харрис. Кроме того, Харрис воспринимается как более тесно связанная с их видением президента по ряду атрибутов, проверенных в опросе, включая темперамент, понимание проблем и лидерские качества.

Эти чувства распространяются и на взгляды на Трампа. Чернокожие вероятные избиратели, не принадлежащие к Демократической партии, с большей вероятностью считают presidency Трампа неудачным и менее склонны доверять Трампу, чем Харрис, по вопросам экономики и иммиграции.

Чернокожие вероятные избиратели в основном сосредоточены на тех же проблемах, что и более широкая избирательная коллегия, но опрос CNN показывает некоторые различия среди демократов. Чернокожие вероятные избиратели так же склонны считать экономику своей основной проблемой (41%), как и все другие группы. Однако чернокожие вероятные избиратели-демократы с большей вероятностью считают экономику своей главной проблемой (42%), чем демократические вероятные избиратели в целом (19%). Более того, чернокожие вероятные избиратели-демократы менее склонны придавать первостепенное значение защите демократии или репродуктивных прав как своей основной проблемы.

Когда речь заходит о самой насущной экономической проблеме, черные избиратели всех политических убеждений тесно связаны с более широкой избирательной коллегией и считают инфляцию своей основной проблемой. Тем не менее, чернокожие вероятные избиратели с большей вероятностью подчеркивают занятость и заработную плату как свою главную экономическую проблему и менее склонны акцентировать внимание на федеральных расходах.

Примерно 90% чернокожих зарегистрированных избирателей считают, что политическая система США требует серьезных реформ или перестройки, и значительное большинство (85%) считает, что федеральное правительство не предоставляет достаточно поддержки чернокожим американцам. Более половины черных избирателей (47%) считают, что федеральное правительство оказывает недостаточную поддержку как белым, так и черным американцам. Однако, хотя чернокожие зарегистрированные избиратели выражают меньше удовлетворения влиянием своей демографической группы в политическом процессе, чем более широкая избирательная коллегия, они, тем не менее, кажутся более довольными своим влиянием по сравнению с общенациональным средним показателем (52% по сравнению с 38%).

Опрос CNN проводился компанией SSRS онлайн и по телефону с 19 по 22 сентября 2024 года среди 2074 зарегистрированных избирателей по всей стране, случайным образом отобранных из репрезентативной панели. Вероятные избиратели включают всех зарегистрированных избирателей в опросе, которые были взвешены на основе их прогнозируемой вероятности голосования на выборах этого года. Опрос включал переопрос чернокожих зарегистрированных избирателей, в результате чего было опрошено 579 участников – эту группу взвесили, чтобы точно представить ее численность в результатах опроса. Погрешность выборки для общей выборки зарегистрированных избирателей составляет +/- 3,0 процентных пункта, такая же для вероятных избирателей, и больше для подгрупп. Погрешность выборки для чернокожих зарегистрированных избирателей составляет +/- 7,8 процентных пункта, а для чернокожих вероятных избирателей – +/- 7,7 процентных пункта. В этом отчете также участвовали Jennifer Agiesta и Ariel Edwards-Levy из CNN.

В свете текущей политической обстановки и результатов недавнего опроса CNN политические стратеги могут needing близко следить за поведением и предпочтениями чернокожих избирателей, чтобы предсказать результаты будущих выборов. Опрос показывает, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа среди чернокожих вероятных избирателей с существенным преимуществом, что может указывать на возможный сдвиг в политических привязанностях в этой демографической группе.

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