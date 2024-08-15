Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиГлубина обследования

Несмотря на низкий рейтинг в "зеленой" партии, Хабек может баллотироваться на пост канцлера

Хотя Роберт Габек признаёт, что партии "Зелёные" в настоящее время не երկены, он всё ещё рассматривает возможность кандидатства на пост канцлера. Однако титул кандидата на пост канцлера не имеет для него значения.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут

- Несмотря на низкий рейтинг в "зеленой" партии, Хабек может баллотироваться на пост канцлера

Вице-канцлер Роберт Габек заинтересован в выдвижении кандидатом от Зеленой партии на пост канцлера на федеральных выборах 2025 года. "Я бы хотел взять на себя эту ответственность – за Германию, за мою партию, за проект, за демократию", – сказал он в подкасте, опубликованном в четверг новостным порталом Politico. Одновременно он выступал за политическую культуру в Германии, в которой конструктивный поиск решений стоит на первом плане.

Габек подчеркнул, что вопрос о выдвижении кандидата в канцлеры от Зеленых пока не стоит на повестке дня. Пока другие темы находятся в центре внимания, сказал министр экономики: "Все, в том числе моя партия, должны определиться, чего мы на самом деле хотим".

В настоящее время Зеленые "заняты" правительственной работой и дебатами внутри коалиции. "Нам нужно выйти, увидеть горизонт и сказать, куда мы хотим пойти", – посоветовал Габек своей партии. Тогда все люди могли бы решить, хотят ли они присоединиться к этому пути.

Название кандидата в канцлеры "совершенно неважно"

В этом отношении название кандидата в канцлеры "честно совершенно неважно", сказал Габек. "Это наименее важный вопрос". Для него важно "сделать предложение стране и начать снова там, где мы были в 2020/2021 годах, прежде чем обсуждать титулы и стратегию и строить доверие".

Ситуация для Зеленых в настоящее время сложнее, чем она была на последних выборах в 2021 году, признал Габек. Ситуация на поле сложная: "Тебя заменяют, и счет 4:0 против тебя". Он готов "исправить" собственные позиции Зеленых и создать что-то "новое" вместе. Речь идет о "решении конкретных проблем конкретными ответами с самой широкой общественной поддержкой".

Роберт Габек критикует политическое настроение в стране

Что касается политического настроения в стране, Габек сказал, что оно не должно формироваться "гневом и обвинениями в адрес других". Просто говорить "другие глупые" никуда не ведет и не привлекает избирателей. В этом контексте политик-зеленый особенно критиковал ХДС, который, например, использовал негативную рекламу против Зеленых в избирательной кампании в Саксонии.

Все демократы должны знать "что мы не должны оскорблять друг друга", потребовал Габек. Те, кто верит, что "мы преодолеваем популизм, принимая средства популизма, полны горячего воздуха", – сказал он. Политика должна быть ориентированной на решение проблем, "позволять измерять себя возможным" и "не говорить, я бы предпочел этого не делать, это может быть неприятно".

Критика AfD и BSW

Габек резко критиковал AfD и BSW. Они "пилят опорные столбы республики", также принимая и распространяя российские нарративы в конфликте в Украине. Оба хотят "совершенно другую систему" в Германии. Он не мог представить сотрудничества с BSW, сказал Габек. Он подчеркнул, что эта поддержка Украины в ее сопротивлении российской агрессии как "убийц".

На последних федеральных выборах Зеленые выдвинули кандидатом в канцлеры Аннулену Бербок. Бербок с тех пор объявила о своем отказе от повторного выдвижения. В текущих опросах Зеленые находятся между 11 и 13 процентами. Тем не менее, Габек считает федеральные выборы 2025 года полностью открытыми. "Многое еще может произойти", – сказал он.

Вице-канцлер упомянул, что вопрос о названии кандидата в канцлеры в настоящее время "честно совершенно неважен", сосредоточившись больше на предложении решений и восстановлении доверия с страной. Во время федеральных выборов 2025 года глубина поддержки Зеленых в обществе будет играть решающую роль в определении их шансов на победу.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории
Политика

Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории

Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории Примечание редактора: Подпишитесь на рассылку CNN «5 вещей», чтобы получать последние новости и интересные истории, которые помогут вам начать и закончить свой день. Подписаться здесь. 👋 Добро пожаловать в 5 вещей

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно