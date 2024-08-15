- Несмотря на низкий рейтинг в "зеленой" партии, Хабек может баллотироваться на пост канцлера

Вице-канцлер Роберт Габек заинтересован в выдвижении кандидатом от Зеленой партии на пост канцлера на федеральных выборах 2025 года. "Я бы хотел взять на себя эту ответственность – за Германию, за мою партию, за проект, за демократию", – сказал он в подкасте, опубликованном в четверг новостным порталом Politico. Одновременно он выступал за политическую культуру в Германии, в которой конструктивный поиск решений стоит на первом плане.

Габек подчеркнул, что вопрос о выдвижении кандидата в канцлеры от Зеленых пока не стоит на повестке дня. Пока другие темы находятся в центре внимания, сказал министр экономики: "Все, в том числе моя партия, должны определиться, чего мы на самом деле хотим".

В настоящее время Зеленые "заняты" правительственной работой и дебатами внутри коалиции. "Нам нужно выйти, увидеть горизонт и сказать, куда мы хотим пойти", – посоветовал Габек своей партии. Тогда все люди могли бы решить, хотят ли они присоединиться к этому пути.

Название кандидата в канцлеры "совершенно неважно"

В этом отношении название кандидата в канцлеры "честно совершенно неважно", сказал Габек. "Это наименее важный вопрос". Для него важно "сделать предложение стране и начать снова там, где мы были в 2020/2021 годах, прежде чем обсуждать титулы и стратегию и строить доверие".

Ситуация для Зеленых в настоящее время сложнее, чем она была на последних выборах в 2021 году, признал Габек. Ситуация на поле сложная: "Тебя заменяют, и счет 4:0 против тебя". Он готов "исправить" собственные позиции Зеленых и создать что-то "новое" вместе. Речь идет о "решении конкретных проблем конкретными ответами с самой широкой общественной поддержкой".

Роберт Габек критикует политическое настроение в стране

Что касается политического настроения в стране, Габек сказал, что оно не должно формироваться "гневом и обвинениями в адрес других". Просто говорить "другие глупые" никуда не ведет и не привлекает избирателей. В этом контексте политик-зеленый особенно критиковал ХДС, который, например, использовал негативную рекламу против Зеленых в избирательной кампании в Саксонии.

Все демократы должны знать "что мы не должны оскорблять друг друга", потребовал Габек. Те, кто верит, что "мы преодолеваем популизм, принимая средства популизма, полны горячего воздуха", – сказал он. Политика должна быть ориентированной на решение проблем, "позволять измерять себя возможным" и "не говорить, я бы предпочел этого не делать, это может быть неприятно".

Критика AfD и BSW

Габек резко критиковал AfD и BSW. Они "пилят опорные столбы республики", также принимая и распространяя российские нарративы в конфликте в Украине. Оба хотят "совершенно другую систему" в Германии. Он не мог представить сотрудничества с BSW, сказал Габек. Он подчеркнул, что эта поддержка Украины в ее сопротивлении российской агрессии как "убийц".

На последних федеральных выборах Зеленые выдвинули кандидатом в канцлеры Аннулену Бербок. Бербок с тех пор объявила о своем отказе от повторного выдвижения. В текущих опросах Зеленые находятся между 11 и 13 процентами. Тем не менее, Габек считает федеральные выборы 2025 года полностью открытыми. "Многое еще может произойти", – сказал он.

Вице-канцлер упомянул, что вопрос о названии кандидата в канцлеры в настоящее время "честно совершенно неважен", сосредоточившись больше на предложении решений и восстановлении доверия с страной. Во время федеральных выборов 2025 года глубина поддержки Зеленых в обществе будет играть решающую роль в определении их шансов на победу.

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