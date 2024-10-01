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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Несмотря на неоднократные предупреждения правительства США, Израиль продолжает игнорировать их рекомендации.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Военные силы Израиля проникли на территорию Ливана
Военные силы Израиля проникли на территорию Ливана

Несмотря на неоднократные предупреждения правительства США, Израиль продолжает игнорировать их рекомендации.

США, будучи главным и ближайшим союзником Израиля, неоднократно предостерегало от наземной операции в Ливане. К сожалению, эти предупреждения продолжают игнорироваться. Риск широкомасштабного конфликта в регионе возрастает, создавая проблему для президента Джо Байдена прямо перед выборами президента США.

"Нужен перемирие сейчас", - предложил Байден в понедельник, публично выразив неодобрение наземного вторжения Израиля в Ливан. Однако вскоре Израиль уведомил администрацию США о своих продолжающихся "целевых операциях против инфраструктуры "Хезболлы" близ границы", как подтвердил спикер Государственного департамента Мэтт Миллер в Вашингтоне. Израильская армия впоследствии признала "земные операции" в деревнях на юге Ливана с понедельника на вторник.

Казалось, история повторяется: всякий раз, когда Вашингтон призывает к дипломатическому решению или перемирию, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху склонен эскалировать ситуацию посредством новых военных действий.

Только на прошлой неделе, едва высохла чернильная подпись на совместном американо-французском предложении о трехнедельном прекращении огня между Израилем и "Хезболлой", Нетаньяху объявил о новых воздушных атаках на ливанскую милицию.

Несмотря на неоднократные призывы ЕС к деэскалации в регионе, их влияние на действия Израиля кажется ограниченным. ЕС, выразив обеспокоенность эскалацией конфликта, выпустил заявление, осуждающее наземные операции Израиля в Ливане.

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