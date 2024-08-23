Несмотря на достижение потенциального перемирия в Газе, Израиль однозначно заявил, что он сохраняет право возобновить военные действия против ХАМАСа.

Как старшие переговорщики готовятся собраться в Каире на этой неделе, остаются нерешенными некоторые вопросы в переговорах о потенциальном трехфазном соглашении. Израиль четко дал понять, что после первоначальной фазы в шесть недель может наступить пауза в боевых действиях, но они не готовы согласиться на постоянное прекращение огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил телеканалу 14 в конце июня: "Я готов на частичную сделку, о которой никто не скрывает, что вернет некоторых людей. Но мы привержены продолжению войны после перерыва, чтобы достичь нашей цели - уничтожения ХАМАС. Я не отступлюсь от этого."

Позиция Израиля не изменилась, и этот подход, который не нарушает соглашение, рассматривается как значительная победа Израиля в переговорном процессе. Это решение позволяет tanto Израилю, как и ХАМАС, прекратить переговоры после первой фазы и возобновить войну.

Этот прорыв стал уступкой ХАМАС, который добивался временной паузы для плавного перехода к постоянному прекращению огня и окончанию войны.

Сводная сестра погибшего израильского заложника, недавно встретившаяся с Нетаньяху, Рики Барух, сообщила CNN, что главным выводом из их встречи было "обещание премьер-министра победить ХАМАС и продолжать борьбу до возвращения последнего заложника."

Поскольку долгожданное соглашение может не гарантировать конца войны, официальные лица США скорректировали свои ожидания и сейчас сосредоточены на достижении периода затишья, пусть даже временного, в надежде, что во время паузы будет достаточно давления, чтобы предотвратить возобновление насилия.

Джон Кирби из Совета национальной безопасности заявил на прошлой неделе: "В данный момент мы сосредоточены на заключении сделки о прекращении огня, возвращении заложников и достижении шести недель затишья. Это наша цель на данный момент."

Сделка о прекращении огня, которая приведет к паузе в боевых действиях, будет приветствоваться многими на обеих сторонах. Палестинцы в Газе, которые все были выселены и страдают от непрерывных израильских бомбардировок уже почти год, получат долгожданный перерыв, а также помощь. Израильские семьи finally получат своих заложников или их останки после десяти трудных месяцев ожидания.

Существуют значительные вызовы, если будет достигнуто первоначальное соглашение

Однако достижение этой первоначальной стадии соглашения представляет собой несколько сложных вызовов.

Структура соглашения предусматривает, что прекращение боевых действий начнется во второй фазе, во время которой ХАМАС освободит всех оставшихся заложников, а израильские войска выведут свои войска из Газы. В третьей фазе начнется реконструкция анклава, и будут возвращены последние останки заложников.

Объявив рамочный план 31 мая - который согласились tanto ХАМАС, как и Израиль - президент Джо Байден признал, что останется много вопросов для переговоров, когда начнется временная пауза. ХАМАС надеялся, что единственным оставшимся вопросом будет количество палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на израильских заложников, но Израиль настаивал на том, чтобы этот вопрос был одним из многих, которые будут обсуждаться во время перехода от первой фазы к второй, чтобы гарантировать вторую.

Пока эти переговоры продолжаются, Байден заявил, что перемирие первой фазы также продлится дольше шестинедельного срока. Несмотря на усилия посредников - США, Египта и Катара - чтобы держать эти переговоры на правильном пути и предотвратить возобновление боевых действий, они могут потерпеть неудачу, и обе стороны могут снова взяться за оружие.

Через несколько часов после того, как Байден представил рамочный план 31 мая, офис Нетаньяху подтвердил: "Условия Израиля для прекращения войны не изменились."

"Уничтожение военных и руководящих возможностей ХАМАС, освобождение всех заложников и гарантия того, что Газа больше не представляет угрозы для Израиля", - заявил он.

Лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар, как считается, все еще жив, несмотря на агрессивные попытки Израиля его найти. Тысячи бойцов ХАМАС и Исламского джихада Палестины все еще находятся на поле боя.

Ожидается, что в первой части перемирия ХАМАС освободит около 30 из более чем 100 оставшихся израильских заложников, но остается неясным, сколько из них останутся в живых, согласно источникам, знакомым с переговорами.

Переговорщики все еще спорят о количестве и выборе палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен, количестве вето, которое Израиль будет иметь на имена, предложенные ХАМАСом для тех, кто отбывает более длительные сроки за более жестокие преступления, и где они будут освобождены.

Недавнее внимание к предложению коридора Филадельфии

В последнее время было значительное внимание к вопросу присутствия израильских войск вдоль египетско-газской границы, известной как коридор Филадельфии. В соглашении, которое обсуждается, войска ЦАХАЛ должны вывести из густонаселенных районов, но Израиль утверждает, что граница не является такой и является критически важной для предотвращения контрабанды оружия в Газу.

В среду офис Нетаньяху опроверг израильский отчет, в котором утверждалось, что он согласился вывести войска из коридора.

"Достижение всех целей Израиля в войне" требует обеспечения безопасности южного края, заявил представитель офиса Нетаньяху.

Удержание контроля над Филадельфией во время первой фазы в течение шести недель, даже если в ограниченном масштабе с меньшим количеством войск, даст Израилю гибкость и варианты для будущих военных сценариев.

CNN сообщила в пятницу, что Израиль представил новый план для коридора, который Египет должен передать ХАМАС. Израиль представил пересмотренный план в четверг, согласно дипломату и израильскому источнику, знакомому с переговорами.

Недавнее израильское предложение, представленное через карту, показывающую места развертывания их военных сил, предполагает уменьшение числа войск и оборонительных постов, расположенных вдоль стратегической границы Египта от первоначальной позиции Израиля, согласно израильскому инсайдеру. Египетские представители ранее отклонили предыдущую карту Израиля и отказались передавать ее ХАМАС, назвав ее неинтересной.

В пятницу CNN объявила, что Израиль представил обновленный план Египту, намереваясь передать его ХАМАС. По словам дипломата и осведомленного источника в Израиле, эта пересмотренная схема была представлена в четверг.

Новый израильский план содержит карту, обозначающую размещение их войск, показывающую уменьшение числа солдат и военных объектов вдоль жизненно важного коридора, граничащего с Египтом, по сравнению с их предыдущим положением. Ранее египетские переговорщики отвергли предыдущую израильскую карту и отказались передавать ее ХАМАС, посчитав ее несоответствующей.

Реакция ХАМАС на новый план определит, отправят ли они делегатов на запланированное переговорное заседание в Каире в воскресенье. Если они прибудут, две стороны могут начать реальные переговоры, каждая из которых будет находиться в отдельной комнате, а египетские и катарские посредники будут обмениваться сообщениями между ними.

Этот план возник в результате длительного обсуждения между Нетаньяху и его переговорной командой в четверг, на котором Нетаньяху согласился снизить уровень войск. Это произошло на день после встречи Нетаньяху с президентом Джо Байденом, который призвал Нетаньяху проявить большую гибкость в коридоре Филадельфии.

Существуют глубокие разногласия и противоположные точки зрения среди израильских военных и администрации Нетаньяху. Члены крайне правой фракции его кабинета осудили любое перемирие, в то время как израильские источники предупреждают, что Нетаньяху подрывает переговоры.

"Военные хотят перемирия в данный момент, чтобы достичь целей, таких как освобождение заложников", - прокомментировал высокопоставленный американский чиновник. "Все оставшиеся вопросы управляемы. Не идеально, но управляемо".

Директор ЦРУ Билл Бернс прибыл в Каир в пятницу для очередного раунда переговоров, действуя в качестве ведущего переговорщика от администрации Байдена.

Для заключения соглашения США, совместно с сопосредниками Катаром и Египтом, предложили план по урегулированию оставшихся разногласий.

Ранее на этой неделе госсекретарь Энтони Блинкен, посещавший Израиль, заявил, что Нетаньяху согласился на этот план, в то время как ХАМАС еще нет.

Недавно ХАМАС обвинил Израиль в изменении условий, в то время как сообщалось, что Нетаньяху менял и отказывался от различных позиций.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена охарактеризовал израильские поправки как "уточнения", в то время как американские официальные лица публично и последовательно утверждали, что соглашение близко, и остаются только вопросы реализации.

Тем не менее, многие участники менее оптимистичны.

Один источник, знакомый со всеми переговорами с тех пор, как последнее временное перемирие рухнуло почти девять месяцев назад, описал ситуацию как "почти безнадежную", добавив, что переговоры на этой неделе после прошлой недели в Дохе не привели к существенным продвижениям.

Одно из главных тайн - чего хочет лидер ХАМАС Синвар: передышки для своих бойцов и страдающих palestinцев или более широкий региональный конфликт, инициированный Ираном и Хезболлой, который еще больше вовлечет Израиль.

Некоторые аналитики считают, что Синвар ждет, чтобы увидеть, как Хезболла в Ливане и Иран отреагируют на недавние убийства значительного лидера Хезболлы в Бейруте и политического лидера ХАМАС в Тегеране.

Каким бы ни был исход выходных переговоров, все признаки указывают на то, что Израиль готов рассмотреть только 42 дня затишья. После этого все ставки сделаны.

"Просто быть пессимистом из-за его продолжительности", - признал высокопоставленный американский чиновник. "Они могли бы завершить это много раз, но не сделали".

CNN’s Jeremy Diamond и Jennifer Hansler внесли вклад в этот отчет.

Политическая сторона переговоров вокруг потенциального трехфазного соглашения была главным фокусом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал продолжение войны после перерыва для достижения своей цели по уничтожению ХАМАС, указывая на неприемлемое политическое положение.

Несмотря на продолжающиеся переговоры между переговорщиками, позиция Израиля по сохранению контроля над коридором Филадельфии остается неизменной, подчеркивая сложности и вызовы в достижении политического соглашения.

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