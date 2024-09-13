Несмотря на более строгий пограничный контроль, Эстония продолжает нарушать правила.

Эстония зарегистрировала примерно 600 нарушений правил с момента введения полного таможенного контроля на восточной границе ЕС с Россией месяц назад. Примерно две трети этих правонарушений были выявлены на пограничном переходе в Нарве, где ежедневно пересекают границу более 1500 человек, как сообщила Урсула Риимаа, заместитель председателя эстонской налогово-таможенной службы, в эстонской новостной передаче.

Число выявленных нарушений фактически сократилось, с среднего показателя 22 до 18 ежедневных правонарушений. Однако ситуация все еще вызывает беспокойство.

"Мы по-прежнему ежедневно сталкиваемся с перевозкой товаров, которые высоко ценятся на другой стороне", - сказала Риимаа. Значительной проблемой в Нарве по-прежнему остается попытка вывоза наличных. Кроме того, через границу контрабандой переправляются большие объемы автозапчастей и запчастей для машин, компонентов дронов и компонентов радиооборудования. Кроме того, перевозятся товары двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, добавила она.

Эстония ужесточила проверки на пограничных переходах в Нарве, Коидула и Лухамаа на дорогах и железной дороге 8 августа. Это изменение было внедрено для предотвращения перевозки и транзита товаров, подпадающих под санкции ЕС, через Эстонию.

Комиссия внимательно следит за ситуацией, чтобы гарантировать соблюдение санкций ЕС. Действия Комиссии являются критически важными для предотвращения незаконного вывоза товаров через Эстонию.

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