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ПолитикаНовостиАвария на лодке с беженцами

Несколько жертв и многочисленные лица пропали без вести после аварии на лодке, в которой участвовали мигранты, недалеко от испанского побережья.

 and  Elizabeth Wells
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Несколько жертв и многочисленные лица пропали без вести после аварии на лодке, в которой участвовали мигранты, недалеко от испанского побережья.

В результате инцидента с деревянным судном у побережья острова Эль-Йерро в архипелаге Канарские острова, предположительно, погибли многие мигранты. По данным испанской морской спасательной службы, около 48 человек все еще числятся пропавшими без вести. С субботы, когда произошло происшествие около 1 часа ночи, были извлечены 14 тел, и спасены только 27 мигрантов, в том числе 4 несовершеннолетних, из как минимум 84 пассажиров.

Операции по поиску возобновились с рассветом, задействовав три корабля и три вертолета, как сообщила спасательная служба. Однако шансы обнаружить еще выживших кажутся маловероятными. В субботу члены экипажей спасательных команд признались, что шансы невелики.

Деревянное судно, перевозившее по меньшей мере 84 мигранта из Африки, перевернулось около 1 часа ночи в субботу, примерно в четырех морских милях (более семи километров) к югу от Ла-Рестингги на самом западном острове Канарского архипелага Эль-Йерро. Происшествие произошло, когда massa мигрантов двинулась в одну сторону судна, как раз когда приближался спасательный корабль. Если больше выживших не найдут, число погибших может превысить 60.

Выжившие сообщили о сильной усталости, обезвоживании и холоде. Пассажиры перевернувшегося судна в течение двух дней были без воды и пищи, как сообщил представитель испанского правительства на Канарских островах Ансельмо Пестанья. Из-за отчаянного положения им пришлось пить морскую воду. Хаотичная ситуация на переполненном судне, возможно, вызвала панику среди пассажиров при виде спасательного корабля ночью. Выжившие заявили, что судно отплыло неделю назад из города Нуадибу на западном побережье Мавритании, примерно в 750 километрах от Эль-Йерро.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в 2023 году около 30 000 мигрантов reached Канары из Африки, что существенно превышает число мигрантов, достигших той же точки в 2022 году. Корабли отплывают от западного побережья Африки, простирающегося от Гвинеи на юге до Марокко на севере. Испанская НГО Caminando Fronteras оценивает, что с января по конец мая погибло около 4800 человек во время путешествия, либо из-за утопления, либо из-за истощения.

Происшествие с беженческим судном, упоминаемое в отчетах спасательной службы, привело к гибели многих мигрантов у побережья острова Эль-Йерро. Команды поиска и спасения продолжали свои усилия, но шансы найти больше выживших казались маловероятными.

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