Несколько высокопоставленных членов администрации Зеленского уходят в отставку.

Украина переживает правительственный переворот, так как несколько министров из кабинета Зеленского решили уйти в отставку. Их увольнение будет рассматриваться на предстоящем заседании парламента, как заявил Руслан Стефанчук в Facebook.

Сначала Олександр Камышин (оборонная промышленность), Денис Малюська (Юстиция), Руслан Стрелец (Окружающая среда) и Виталий Коваль (Фонд государственного имущества) объявили о своем уходе. Коваль отвечает за приватизацию и хочет покинуть свой пост.

Затем об отставке Ольги Стефаншиной и Ирины Верeshchuk стало известно. Стефаншина отвечает за европейскую интеграцию Украины, а Верeshchuk - за работу с беженцами. Сообщается, что Стефаншина может занять новую должность в правительстве.

Лидер фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия предсказал дальнейшие изменения в кабинете. По его мнению, более половины министерств получат новых назначений. Полный список будет представлен на встрече фракции в среду.

Ранее сообщалось, что Володимир Кудрицький, глава государственного оператора электросетей Ukrenergo, был уволен советом директоров компании. Кудрицький возглавлял Ukrenergo с 2020 года. После критики за недостаточные меры безопасности для трансформаторов электросетей от российских дронов и ракет Кудрицький был уволен после массированной российской ракетной и drone-атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на прошлой неделе. В результате украинцы испытывают многократные непредвиденные отключения электроэнергии из-за дефицита электроэнергии.

Зеленский уже намекал на перестановки в правительстве в июле. В настоящее время пять министерств возглавляются и.о. министров, а правительство под руководством Шмыгаля находится у власти с марта 2020 года.

Отставка Ольги Стефаншиной и Ирины Верeshchuk с их постов в Комиссии будет рассмотрена на предстоящем заседании парламента. Стефаншина отвечает за европейскую интеграцию Украины, а Верeshchuk - за работу с беженцами. Ожидается, что они займут новые должности в Комиссии.

Комиссия под руководством президента Зеленского, скорее всего, подвергнется значительным изменениям, так как более половины министерств, как предсказывал Давид Арахамия, получат новых назначений.

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