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ПолитикаНовости

Нерасположенные лидеры заявляют, что не поддержат поддержку Харриса, но призывают быть осторожными в отношении голосования за Трампа.

Группа "Неприсоединившиеся", сформированная во время демократических праймериз для opposition ثلاثة node administration по конфликту в Газе, объявила в четверг, что не будет поддерживать вице-президента Камалу Харрис. Это решение последовало после неоднократного отказа кампаниимы supporter...

 and  Anne Legman
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27 февраля, как изображено.
27 февраля, как изображено.

Нерасположенные лидеры заявляют, что не поддержат поддержку Харриса, но призывают быть осторожными в отношении голосования за Трампа.

Неприсоединившиеся фракции, тем не менее, советовали воздержаться от голосования за бывшего Президента Дональда Трампа. В заявлении они утверждали, что его программа включала предложения обострить насилие в Газе и еще больше подавить антивоенные протесты. Кроме того, они были не склонны предлагать третий вариант из-за риска непреднамеренной помощи Трампу в ключевых штатах.

Гонка за президентское кресло в Мичигане, традиционном оплоте демократов, обещает стать одной из самых конкурентных в стране. Про-палестинские активисты обеспокоены тем, что недовольство американской поддержкой израильского конфликта в Газе, начавшегося в ответ на атаки ХАМАС 7 октября и приведшего к более чем 40 000 жертв среди палестинцев, может снизить явку демократов.

Объявление лидеров неприсоединившихся подразумевает, что их союзники не будут активно поддерживать Харрис до выборов.

"Отказ Вице-президента Харрис изменить свою позицию по безусловной политике в области вооружений или публично поддержать соблюдение действующих американских и международных прав человека лишил нас возможности поддержать ее", - заявила группа, также критикуя ее кампанию за сближение с Диком Чейни, бывшим республиканским вице-президентом и архитектором войны в Ираке, в то время как игнорируя недовольство антивоенных сторонников. Чейни и его дочь Лиз Чейни, бывший конгрессмен и ярый критик Трампа, поддержали Харрис на президентских выборах ранее этим месяцем.

Это заявление предшествует вечернему мероприятию кампании Харрис с Опрой Уинфри в пригородах Детройта. Мичиган является домом для одной из крупнейших арабских американских общин в стране, которая сыграла значительную роль в отказе от 100 000 "неприсоединившихся" бюллетеней - послание Байдену - на демократических праймериз штата в феврале.

Лидеры движения неприсоединившихся, в том числе Аббас Алауи - быший помощник конгрессмена Мичигана Рашиды Тлаиб, палестинской американки, и конгрессмена Миссури Кори Буч, и сестра Тлаиб, Лейла Элаб, добивались места палестинского американского оратора на августовском национальном съезде демократов в Чикаго, но их просьба была отклонена лидерами партии.

Они организовали сидячую протестную акцию возле центра "Юнайтед", чтобы оспорить это решение, в конечном итоге изменив свой запрос на визит Харрис к скорбящим палестинским американским семьям в Мичигане. Кампания якобы не ответила на этот запрос.

Позиция неприсоединившихся фракций против политики Трампа основана на его предложении обострить насилие в Газе и подавить антивоенные протесты. Тем не менее, политика, окружающая президентскую гонку в Мичигане, особенно американская поддержка израильского конфликта в Газе, потенциально может повлиять на явку демократов.

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