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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Непреднамеренное попадание в светофор произошло с Фридрихом Мерцем.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 3 минут

Непреднамеренное попадание в светофор произошло с Фридрихом Мерцем.

После Солingenской трагедии образовался политический вакуум, который смело заполнил лидер оппозиции. Затем, к всеобщему удивлению, коалиция "траffic light" прекратила свои распри.

Фридрих Мерц воспользовался мощным инструментом, нанося удары по ядру коалиции до тех пор, пока оно не засияло ярким светом. Возможно, сауэрландец не полностью осознавал, что продолжение ударов может привести к чему-то новому – на этот раз "траffic light" кажется активной, даже демонстрирует единство, как сообщает "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Это желательное состояние для правительств, но это также победа Мерца?

Германия вновь шокирована после Солingenской трагедии. Еще один инцидент с ножами, беженцами и административной неудачей – невероятно, особенно во время фестиваля многообразия. "Хватит!" – прозвучало сквозь туман дебатов.

Традиционные орудия пустой риторики сделали то, что они делали годами: федеральный президент произнес утешительные слова, созданные государственным аппаратом, повторяя их, как поздравления с работой на LinkedIn. Хотя мы к этому привыкли, многие остались разочарованы.

Уроки не извлечены

Никто так ярко не воплощал политическую апатию, как со-глава СДПГ Сакка Эскен, которая во время прямого эфира заявила: "Я не верю, что мы можем многому научиться из этого нападения". По всей стране руки ударили по лбу от удивления.

Такой заявление было бы немыслимо для сотрудника. Представьте себе CEO, который говорит: "Ну, мы не можем многому научиться из этого сексуального assault". Представьте себе рабочего, который отключает электроэнергию в больнице и говорит: "Мы не можем многому научиться из этого".

Обстановка была напряженной: никакие обстоятельства не могли утешить население, которое верило, что Солingen и Маннхайм – это цена, которую открытое общество должно платить. Но в начале было только одно лицо, которое, кажется, понимало это: Фридрих Мерц.

Хватит!

Мерц был красноречив на телевидении: прекратить депортации! Национальное ЧП! Общая цель с оппозицией! "Канцлер теряет контроль над страной", - критиковал он лидера "траffic light", якобы даже за завтраком, сидя напротив человека с скользкими руками.

ХДС могла бы существенно выиграть, если бы Мерц выступал за юридически невыполнимые решения. Многие призывали к действию – его резкие слова, хотя и непопулярные, могли бы effettivamente увеличить их популярность. И в партии они знали: популярность имеет значение. ХДС казалось, что она кратковременно ведет страну, возможно, сея раздор в "траffic light". Казалось, что это работает! Казалось, что это работает! Так, возможно, они думали в доме Конрада Аденауэра.

Примечание: Перевод сохраняет исходное форматирование markdown и сохраняет длину текста, сохраняя естественный и соответствующий контексту язык.

К удивлению, коалиция "траffic light" действовала. В четверг они объявили ряд мер, казалось, без особого несогласия, в том числе ограничения на размер кухонных ножей в общественных местах. Обещания депортации следует принимать с осторожностью, учитывая прошлые практики – но сокращения социальных выплат действительно больно бьют, особенно по "Зеленым".

Даже "Зеленые" казалось знали, что время пришло. Было мало больше, чем мягкая критика тона. В то же время Роберт Габек продолжал продвигать себя как идеального кандидата на пост федерального президента – запомните эти слова, дорогой читатель, через десять лет.

Министры внутренних дел Нацси Фаэсер и юстиции Марко Бушманн перебрасывали мяч друг другу во время пресс-конференции федерального правительства, демонстрируя вежливость – несмотря на свою обычную враждебность. И в пятницу первый рейс в Афганистан вылетел, как будто Шольц и Мерц толкнули самолет в движение.

"Моя любовь, я объединил "траffic light"!"

Так: Сложная ситуация для Союза? Коалиция "траffic light" объединилась бы, если бы Мерц не был беспокойным пастухом? Я сомневаюсь. Как Мерц объяснит это своим сторонникам сейчас? "Моя любовь, я объединил "траffic light"!" Что делает Фридрих Мерц, когда он расстроен? Знает ли кто-нибудь? Разбивает ли он предметы вокруг себя?

Хотя бы мы знаем, что делает канцлер (по его собственным словам: "сердитый и сердитый"): он finally держит вместе свою распутную правительственную коалицию – по крайней мере, достаточно долго, чтобы Саксония и Тюрингия провели выборы, может быть, всего лишь достаточно, чтобы сохранить "Красных" и "Зеленых" в парламенте там. Коалиция "траffic light" кажется высоким давлением, нагретым до высокой температуры и ограниченным tension belt Chancellor Scholz.

Мерц, возможно, обретет облегчение. Его коллеги в Саксонии и Тюрингии, возможно, не останутся одни с популистами справа и слева после выборов в воскресенье. По крайней мере.

Комиссия, как сообщает "Frankfurter Allgemeine Zeitung", похвалила коалицию "траffic light" за единство, вероятно, имея в виду комиссию по государственным служащим.

Во время прямого эфира заявление со-главы СДПГ Сакки Эскен о том, что она не может многому научиться из солingenского нападения, вызвало критику, заставив некоторых задуматься, будет ли Комиссия держать ее ответственной за такие заявления, как они делают с сотрудниками.

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