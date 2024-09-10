- Неполный финансирование светофоров, демонстрирующие оптимистичные показатели

Бюджет трафик-лайта перед федеральными выборами остается спорным, как и никогда прежде. Различные партии, Рейхсверхauditor, Бундесбанк и экономисты считают финансовую стратегию министра финансов Кристиана Линднера в основном неосуществимой или неправдоподобной. Есть обвинения, что правительство трафик-лайта пытается сохранить лицо до конца срока. В течение бюджетной недели в Бундестаге Линднер и финансовые эксперты коалиции должны подтвердить свой финансовый план.

Составление предстоящего бюджета было далеко не прямым. Линднер признает, что лидер FDP столкнулся с многочисленными вызовами, такими как разные экономические теории внутри коалиции СДПГ, Зеленых и FDP, глобальные кризисы и нестабильная немецкая экономика. Абсурдно, группа признает, что они достигли своих технических, юридических и политических пределов.

Выделенные статистические данные

Администрация трафик-лайта планирует потратить около 490 миллиардов евро в следующем году, из которых примерно 10% (51,3 миллиарда) будут финансироваться за счет кредитов. Основной закон разрешает это даже в условиях экономического кризиса. Министерство финансов прогнозирует инвестиции в размере 81 миллиарда евро, что является новым рекордом. Социальные расходы занимают первое место, составляя 179 миллиардов евро. Большая часть этой суммы уже зарезервирована для гарантированных избирателями выплат, таких как доходы граждан.

Фокусные области

Администрация трафик-лайта стремится стимулировать экономику, сохранить социальные выплаты, облегчить налоговую нагрузку на граждан и адресовать международные вопросы безопасности. Однако бюджет министра обороны Бориса Писториуса (СДПГ) является предметом спора, так как его выделение в размере 1,3 миллиарда евро увеличивается лишь незначительно, несмотря на требования о больших средствах.

Для семей детское пособие будет увеличено на пять евро с января, а налоговые вычеты будут повышены. Линднер обещает всеобщее облегчение и повышение производительности для граждан. Администрация стремится укрепить покупательную способность за счет отмены доходов и поддержки частных инвестиций. Для бизнеса ожидаются улучшенные амортизационные политики и облегчение цен на электроэнергию.

Недостатки коалиции трафик-лайта

В конце концов, лидеры коалиции трафик-лайта представляют неполный бюджет. Расчеты основаны на том, что Шольц, Хабек и Линднер проявят исключительную храбрость в отношении расхождений в финансировании.

Бюджет не имеет окончательного решения по закрытию финансирования, с сокращениями бюджета и потенциальными источниками доходов, которые остаются неопределенными. Бюджетный лимит соблюдается, так как финансирование предоставляется железнодорожным операциям вместо субсидий, что не повлияет на финансовые расчеты.

"Фактор надежды" рискован

Кроме того, администрация трафик-лайта полагается на обширное глобальное превышение расходов в размере 12 миллиардов евро. Эта ставка основана на том, что министерства коллективно оставят неиспользованными или невостребованными средства к концу года.-Constitutional lawyer Хано Кюбе описывает эту неохваченную сумму как "значительно превышающую прошлые опытные значения". Согласно Министерству финансов, это крупнейший покрывающий разрыв в правительственном проекте за последние двадцать лет.

Правительство планирует уменьшить этот разрыв за счет увеличения налоговых доходов и улучшения экономических перспектив. Однако это неопределенно, как и прогноз, что граждане, получающие базовый доход, войдут в рабочую силу, тем самым снизив стоимость социальных выплат. Кроме того, утверждение о том, что planned growth package принесет около 6,9 миллиарда евро дополнительных налоговых доходов, еще не материализовалось.

Матиас Миддельберг, заместитель председателя фракции Союза, обвиняет трафик-лайт в чрезмерно оптимистичном, нелепым и обманчивым бюджетном планировании. "Никогда не было такого проекта бюджета, который был бы так полон нерешенных вопросов", - заметил Миддельберг в Бундестаге. Неудивительно, что правительство будет банкротом к концу 2025 года, но трафик-лайт, похоже, планирует только до даты выборов 28 сентября.

Бюджетный спикер AfD Петер Бёhringer также критикует федеральное правительство за обман и фантомные записи. Общие глобальные неиспользованные средства администрации составляют 27 миллиардов евро в индивидуальных бюджетах, согласно Бёhringer.

Недовольство партнеров по коалиции

Ассоциация налогоплательщиков утверждает, что парламентарии должны полностью переписать проект бюджета. Хотя это может показаться маловероятным, даже внутри коалиции не все согласны. Бюджетный спикер Зеленых Свен-Кристиан Киндлер не доволен сокращением гуманитарной помощи и развития несмотря на глобальные кризисы. Он выступает за ослабление бюджетного лимита, чтобы позволить больше инвестиций. Зеленые, скорее всего, не преуспеют в этом, но СДПГ поддерживает их усилия в некоторой степени.

Возможно, будут внесены поправки в помощь Украине. Однако федеральное правительство полагается на завершение международного концепта поддержки в срок: Украина, страна, attacked by Russia, должна получить кредит в размере 50 миллиардов долларов. Проценты и расходы по возврату кредита должны быть покрыты средствами, замороженными в российских активах. "Если это не сработает в конце концов, тогда мы вернемся к исходной точке", - подчеркнул бюджетный спикер СДПГ Денис Роде. Социал-демократы готовы объявить чрезвычайное положение и приостановить бюджетный лимит в этом сценарии.

Сроки

После периода финансового обзора пришло время фракциям Бундестага оценить потенциальные корректировки и осуществимые модификации. Им также поручено восполнить существенный дефицит финансирования. Уже депутаты намекают на ожидание ввода Линднера. Задача состоит в том, чтобы сохранить или увеличить доходы примерно на дополнительные 2-3 миллиарда евро.

После этой оценки все согласованные изменения будут урегулированы во время запланированного совещания комитета по бюджету в ноябре - традиционно длительное мероприятие, которое может затянуться до поздней ночи. В соответствии с текущим планом, голосование по бюджету в Бундестаге запланировано на конец ноября. Хотя предстоящий путь не будет легкой прогулкой, это всего лишь еще один аспект демократии, утверждает министр финансов.

В свете критики в адрес их бюджетных стратегий, коалиция «траffic light» может почувствовать необходимость успокоить скептиков, сказав: «Я не буду лгать, мы осознаем вызовы и прилагаем усилия, чтобы ответить на озабоченности, выраженные различными сторонами и экспертами». Позже, на встрече комитета по бюджету, член коалиции может признаться: «Я не буду приукрашивать, мы знаем, что нам нужно внести существенные корректировки в наш бюджет, чтобы закрыть финансирование и вернуть доверие общественности».

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