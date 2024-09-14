Неподтвержденные сообщения о животных в Огайо и причастности Лоры Лумер непреднамеренно нарушили запланированные Трампом наступательные стратегии против Харриса.

Трамп вновь привлек внимание к себе, распространяя необоснованные слухи о гаитянских мигрантах в Огайо, якобы поедающих домашних животных, во время тура по западным штатам, в том числе в Аризоне и Неваде на этой неделе. Эта дезинформация затмила серию экономических выступлений и обвинений в адрес вице-президента Харрис в неудачах по обеспечению безопасности границ.

На пресс-конференции в Калифорнии в пятницу Трамп объявил о планах провести "массовые депортации" из Спрингфилда, Огайо, города, ставшего политическим горячим Punktom в результате того, что республиканские фигуры, в том числе сам Трамп и сенатор от Огайо JD Вэнс, распространяли fabriкованные утверждения о гаитянских иммигрантах, поедающих домашних животных.

Веб-сайт города Спрингфилда показывает, что от 12 000 до 15 000 иммигрантов проживают в округе Кларк, где гаитянские иммигранты находятся легально в рамках программы, позволяющей гражданам и резидентам США спонсировать своих родственников из Гаити.

Во время своей речи Трамп также выделил венесуэльскую банду в Ороре, Колорадо. Он продолжил использовать оскорбительную лексику в отношении нелегальных иммигрантов, называя их "гнездами плохих людей", перемещаемых в США.

"Это как вторжение изнутри, и мы проведем крупнейшую депортацию в истории США. Начнем в Спрингфилде и Ороре", - заявил Трамп.

"Люди в Огайо напуганы", - добавил он. "Это ухудшится. Станет еще хуже. Вы знаете, что мы сейчас переживаем - они просто устраиваются".

Почему Трамп целенаправленно критикует Харрис по вопросу иммиграции

Республиканцы в целом считают иммиграцию и безопасность границ важным политическим вопросом и инструментом критики Харрис, которую они называют "пограничным царем" Джо Байдена. Этот титул происходит от решения Байдена в 2021 году поручить Харрис вести дипломатические переговоры с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом для решения коренных причин, побуждающих их граждан Attempt мигрировать в США.

На дебатах во вторник нападки Трампа на Харрис по вопросу иммиграции стали все более экстремальными, когда он ошибочно заявил, что мигранты в Спрингфилде поедают домашних животных.

Выступление Трампа вызвало резкую критику со стороны Байдена.

"Это просто неправильно. В Америке нет места тому, что он делает - это должно прекратиться", - сказал Байден на завтраке в честь черной excellence в Белом доме в пятницу.

Мэрия Спрингфилда была закрыта из-за угрозы взрыва в четверг. Две начальные школы в Спрингфилде были эвакуированы в пятницу из-за угрозы, объявленной полицией Спрингфилда.

Мэр Спрингфилда Роб Рю призвал национальных политиков, в том числе Трампа и Вэнса, быть осторожными со своими словами в заявлении в четверг вечером, призвав к поддержке вместо ненависти.

Трамп отмахнулся от этих опасений в пятницу.

"Нет, нет - настоящая угроза на границе", - сказал он.

Папа Франциск осудил stance Трампа по иммиграции в пятницу, также критикуя Харрис за ее поддержку права на аборты.

"Оставлять мигрантов где угодно, отправлять их... это жестокость. Убивать ребенка в утробе - это убийство - там жизнь. Мы должны открыто говорить об этом", - заявил папа.

Вэнс, напарник Трампа, заявил, что заявления Трампа вызвалиdebate по вопросу иммиграции, даже признавая фактические слабости слухов, которые вызвали скандал.

Вэнс сказал во вторник: "Возможно, все эти слухи окажутся ложными". Но правдивость обвинений, похоже, не была его основной заботой.

"Не позволяйте предвзятым СМИ давить на вас, чтобы вы не говорили об этой гуманитарной катастрофе в маленьком городе Огайо каждый день. Мы должны говорить об этом", - написал Вэнс в Twitter в пятницу.

Трамп хвалит Луммер как "свободного духа"

Конroversy вокруг поедания домашних животных в Огайо не было единственным спорным моментом этой недели, который привлек внимание к кампании Трампа.

Трамп ассоциируется с правым радикалом Лорой Луммер, которая распространяла теории заговора о 9/11 и делала расистские комментарии о Харрис в социальных сетях.

Трамп описал Луммер как "свободного духа" и "поддержку" в пятницу.

"Она твердый человек. У нее есть сильные убеждения, и я не знаю, что она сказала, но это не моя ответственность. Она нас поддерживает", - сказал Трамп.

Директор по быстрым ответам Демократического национального комитета Алекс Флойд осудил связь Трампа с неоднозначными союзниками, такими как Луммер, в пятницу, заявив, что те, кто окружает Трампа, "так же профессиональны, как вы можете ожидать от осужденного мошенника".

Харрис ведет кампанию в Пенсильвании

Трамп и Харрис вернулись на избирательную кампанию после дебатов во вторник, на которых 63% зрителей сочли победителем Харрис, а 37% - Трампа, согласно опросу CNN, проведенному SSRS.

Западный тур Трампа последовал за кампаниями Харрис в Пенсильвании - самым важным полем битвы на выборах 2024 года, где на кону 19 голосов выборщиков.

Общие расходы на телевизионную рекламу в штате достигли 175 миллионов долларов, при этом демократы потратили более 93 миллионов долларов, а республиканцы - около 81 миллиона долларов, согласно данным AdImpact. Кроме того, планируется потратить еще 136 миллионов долларов, при этом демократы потратят 77 миллионов долларов, а республиканцы - 59 миллионов долларов с субботы до дня выборов. Эта сумма превышает сумму, потраченную или зарезервированную в любом другом штате.

Харрис нуждается в сильной поддержке демократов в таких местах, как Филадельфия и Питтсбург, одновременно пытаясь уменьшить преимущество Трампа в республиканских районах штата. Ее визит в пятницу был сосредоточен на двух округах, Камберленд и Лузерн, где Трамп победил на обоих своих президентских сроках.

"Я действительно верю, что мы должны выиграть каждый голос, и это означает общение с сообществом там, где они живут. Вот почему я здесь. Мы будем больше времени проводить в Пенсильвании", - сказала Харрис прессе в книжном магазине в Джонстауне в пятницу.

Репортеры CNN Кит Махер, Бетси Клейн, Эбни Дэвис и Кейт Салливан внесли вклад в этот отчет.

Текущие дебаты об иммиграции и безопасности границ в США глубоко переплели политику и общество, с фигурами вроде Трампа, использующими провокационную риторику против нелегальных иммигрантов и конкретных групп, например, его недавняя критика венесуэльской банды в Орора, Колорадо.

Политическая обстановка вокруг иммиграции привела к пристальному вниманию и разногласиям в дискуссиях, с риторикой Трампа часто вызывающей споры и критику, например, его ложные утверждения о том, что гаитянские мигранты едят домашних животных в Спрингфилде, Огайо.

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