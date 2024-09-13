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Неопубликованные результаты показывают более высокий спрос на переход к гендерной идентичности, чем ожидалось федеральными властями

 and  Ann Bradley
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Анализ показал более высокую, чем предполагалось, потребность в изменении идентификации пола в...
Анализ показал более высокую, чем предполагалось, потребность в изменении идентификации пола в официальных записях, согласно отчету.

Неопубликованные результаты показывают более высокий спрос на переход к гендерной идентичности, чем ожидалось федеральными властями

Следуя вступлению в силу Закона о самоопределении, похоже, что больше людей, чем предсказывало федеральное правительство, решают изменить свой половой идентификатор. По данным "Der Spiegel" от пятницы, к концу августа около 15 000 человек по всей Германии подали такие заявки. Изначально коалиция, поддерживающая закон, прогнозировала около 4000 случаев в год в своем законопроекте.

Закон о самоопределении был поддержан Бундестагом в мае, позволяя взрослым, идентифицирующим себя как транссексуалы, интерсексуалы или небинарные, изменить свой половой идентификатор простым заявлением в местном загсе. Закон вступит в силу 1 ноября 2024 года, но заинтересованные лица уже могут зарегистрироваться в местных загсах с 1 августа. После этого применяется трехмесячный период ожидания, прежде чем половой идентификатор официально обновится.

Для этого анализа данных "Der Spiegel" получил цифры из 53 в основном случайным образом выбранных муниципалитетов. Данные включали сельские общины, небольшие и большие города tanto с востока, как и с запада Германии. Данные были скорректированы, чтобы отражать распределение населения Германии.

По данным, в Германии в среднем 1,8 заявки на изменение пола на 10 000 жителей. В больших городах этот показатель выше среднего, около 2,5 заявок. В небольших городах и пригородах показатели сопоставимы со средним показателем по стране, с 1,8 заявок на 10 000 жителей. В сельских районах можно ожидать в среднем 0,9 заявок на 10 000 жителей. Заметных различий между Восточной и Западной Германией не выявлено.

Те, кто решает изменить свой пол, также должны выбрать новое имя, если их исходное имя не соответствует их новой идентичности. "Der Spiegel" сообщает, что около 97% лиц, зарегистрированных на данный момент, планируют внести это изменение. Несовершеннолетние составляют около 5% поданных заявок.

Федеральное правительство в своих первоначальных прогнозах ожидало около 4000 случаев изменения полового идентификатора в год после вступления в силу Закона о самоопределении. Однако фактическое количество людей, решивших изменить свой пол, превзошло ожидания, с около 15 000 заявок поданными к концу августа.

Несмотря на прогнозы федерального правительства, ответственность за реализацию этого изменения в основном лежит на местных загсах в соответствии с Законом о самоопределении.

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