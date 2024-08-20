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ПолитикаНовостиЯ не собираюсь врать.

"Неопределенность в глубине": Хабек бросает вызов Сёдеру и Линднеру

Роберт Хабек призвал граждан участвовать в дискуссии в Министерстве экономики. Разговор коснулся Маркуса Зёдера и возможных сценариев, при которых Кристиан Линднер больше не будет министром финансов.

 and  Anthony Ross
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Во время события 'Время поговорить' Роберт Габек критически отозвался о позиции своего...
Во время события 'Время поговорить' Роберт Габек критически отозвался о позиции своего коалиционного партнера.

- "Неопределенность в глубине": Хабек бросает вызов Сёдеру и Линднеру

В энергетических вопросах Роберт Хабек из "Зелёных" раскритиковал Маркуса Зёдера, министра-президента Баварии (ХСС). Хабек заявил на встрече с гражданами: "Мне трудно воспринимать Маркуса Зёдера всерьёз с фактической точки зрения". Вопрос возник о том, почему Зёдер подозревает дискриминацию в вопросах размещения, как в случае со строительством сети водорода.

Хабек подчеркнул зависимость Баварии от остальной Германии в энергетическом плане. Он указал на задержку Баварии в развитии ветровой энергетики. Теперь федеральные законы также применяются к Баварии. Два года назад баварские компании выступали за расширение ветровой энергетики и добились отмены ограничительных регуляций. Энергетические линии, которые строятся из Северной, Восточной и Западной Германии в Баварию, предназначены для снабжения Баварии энергией. Линии водорода также будут заполнены в центральной зоне на севере. "Так что, если кто-то имеет причину благодарить Германию за то, что их экономика работает, так это Маркус Зёдер. Обвинять нас в дискриминации - это проявление непонимания", - заявил Хабек.

Хабек также критикует Линднера

В отношении заявлений, сделанных министром финансов Кристианом Линднером, Хабек прокомментировал: "Да, мы согласны с этим". Если он станет федеральным канцлером на предстоящих федеральных выборах, Линднер не будет министром финансов, по словам Хабека.

Хабек считается наиболее вероятным кандидатом на пост канцлера от "Зелёных". Переговоры между Линднером, Хабеком и канцлером Олафом Шольцем (СДПГ) о новом компромиссе по бюджету на 2025 год были сложными.

Хубер отвечает на критику Хабека

Генеральный секретарь ХСС Мартин Хубер отреагировал на резкие слова Хабека, сказав: "Роберт Хабек - худший министр экономики, которого когда-либо видела Федеративная Республика". По словам Хубера, отсутствие планирования Хабека - "последний гвоздь в крышку" для целых отраслей. Хубер далее заявил, что Хабек демонстрирует свою "антибаварскую настроенность" и дискриминирует экономическую мощь Германии. "За три года Роберт Хабек превратил экономическую мощь Германии в хромую клячу", - заявил Хубер.

В ответ на критику Хубера Хабек, возможно, скажет: "Я не буду лгать, я считаю эти обвинения необоснованными и разочаровывающими". Как министр экономики и защиты климата, Хабек сосредоточен на продвижении возобновляемой энергетики и снижении зависимости Германии от ископаемого топлива.

Узнавая важность Баварии в экономике Германии, Хабек мог бы добавить: "Я стремлюсь к тому, чтобы Бавария процветала в этом переходе, и я открыт для конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами".

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