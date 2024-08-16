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ПолитикаНовостиКомиссия:

Неонацисты в ЦДУ: чиновники-квиры едут в Саксонию

Активисты ЛГБТК+ маршируют за равенство на демонстрациях Pride; неонацисты пытаются помешать в Баутцене и планируют сделать это в Лейпциге.

 and  Carmen Simpson
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- Неонацисты в ЦДУ: чиновники-квиры едут в Саксонию

После марша неонацистов на демонстрации Christopher Street Day (CSD) в Саксонии в Bautzen, комиссар по ЛГБТ-вопросам Берлина Альфонсо Пантисано объявил в субботу, что посетит и поддержит CSD в Лейпциге. "Речь идет о присутствии и солидарности с местной гей-лесбийской сценой", - сказал он агентству dpa. Праворадикальные группы и неонацисты также объявили о контрдемонстрациях в Лейпциге. "Батцен должен служить предупреждением", - сказал Пантисано. "Мы не можем оставить наши улицы и нашу свободу врагам демократии".

Комиссар по ЛГБТ-вопросам федерального правительства, государственный секретарь Свен Lehmann (Зеленые), также объявил о своем визите в Лейпциг. Он ожидает, что полиция гарантирует безопасность CSD и возможность мирной демонстрации.

В Батцене в субботу в параде CSD приняли участие более 1000 человек. Параллельно этому, около 680 человек из ультраправых и неонацистских групп собрались. Полиция отделила оба мероприятия. Полиция конфисковала балаклавы у ультраправых демонстрантов и сообщила, что, похоже, скандировались "ксенофобские лозунги". Организаторы CSD отменили запланированную закрывающую вечеринку из-за опасений за безопасность.

Christopher Street Day (CSD) ежегодно проводится во многих городах мира, чтобы почтить события 28 июня 1969 года в Нью-Йорке, когда полиция провела рейд в Stonewall Inn на Christopher Street, что спровоцировало многодневные протесты геев, лесбиянок и трансгендеров. CSD направлен на то, чтобы почтить их права.

  1. Комиссар по ЛГБТ-вопросам федерального правительства, государственный секретарь Свен Lehmann (Зеленые), заявил, что в соответствии с мандатом Комиссии ['Комиссия должна:'], важно гарантировать защиту и поддержку ЛГБТК+ демонстраций, таких как CSD, подчеркивая необходимость безопасного и инклюзивного мероприятия в Лейпциге.
  2. Учитывая инциденты в Батцене, Альфонсо Пантисано, комиссар по ЛГБТ-вопросам Берлина, подчеркнул, что ['Комиссия должна:'] включать активное продвижение присутствия и солидарности с уязвимыми ЛГБТК+ сообществами, призывая Комиссию активно участвовать в поддержке и посещении CSD-мероприятий, чтобы противостоять экстремизму и выразить солидарность с пострадавшими сообществами.

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