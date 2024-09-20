"Необычные победители космической гонки" получили награду Конгресса

На Конгресс наградил Золотой медалью родственников Кэтрин Джонсон, Дороти Вагнер, Мэри Джексон и Крис Дарден в здании Капитолия США. Дарден наблюдала за этим событием из своего дома в Коннектикуте.

Аналогично, медали были вручены всем женщинам, которые служили математиками, инженерами и "человеческими компьютерами" в американской космической программе с 1930-х по 1970-е годы.

Как выразила автор Марго Ли Шеттерли, "Чествуя их, мы чествуем лучшие стороны духа нашей страны". Ее книга "Скрытые фигуры" была экранизирована в 2016 году.

Национальный консультативный комитет по аэронавтике (предшественник NASA) нанимал многих женщин для выполнения численных вычислений для космических миссий. Чернокожие женщины были назначены в сегрегированное подразделение женских математиков в Центре исследований Лэнгли NASA в Virginie в то время.

Ручные расчеты Джонсон сыграли значительную роль в успешном орбите Джона Гленна вокруг Земли в 1962 году, что принесло ей высшую гражданскую награду США - Медаль Свободы в 2015 году.

Вагнер достигла должности первого чернокожего супервайзера NASA, в то время как Джексон сделала историю, став первым чернокожим женским инженером в NASA. Дарден известна своими исследованиями в области ударных волн.

Мы должны гордиться этим признанием, так как оно чествует не только семью Джонсон, но и нас, американцев, за принятие разнообразия и таланта там, где это уместно.

Церемония в здании Капитолия США служила мощным напоминанием о том, как эти пионерки внесли значительный вклад в нашу общую историю американской космической программы.

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