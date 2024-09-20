Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМы

"Необычные победители космической гонки" получили награду Конгресса

Взыскание для незамеченных героев космической гонки было даровано им Конгрессом во время церемонии вручения медалей в среду.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Престижная медаль Конгресса установлена в честь Кэтрин Джонсон во время церемонии признания женщин,...
Престижная медаль Конгресса установлена в честь Кэтрин Джонсон во время церемонии признания женщин, служивших калькуляторами, математиками и инженерами в НАСА с 1930-х по 1970-е годы, на Капитолийском холме в Вашингтоне, округ Колумбия, в среду

"Необычные победители космической гонки" получили награду Конгресса

На Конгресс наградил Золотой медалью родственников Кэтрин Джонсон, Дороти Вагнер, Мэри Джексон и Крис Дарден в здании Капитолия США. Дарден наблюдала за этим событием из своего дома в Коннектикуте.

Аналогично, медали были вручены всем женщинам, которые служили математиками, инженерами и "человеческими компьютерами" в американской космической программе с 1930-х по 1970-е годы.

Как выразила автор Марго Ли Шеттерли, "Чествуя их, мы чествуем лучшие стороны духа нашей страны". Ее книга "Скрытые фигуры" была экранизирована в 2016 году.

Национальный консультативный комитет по аэронавтике (предшественник NASA) нанимал многих женщин для выполнения численных вычислений для космических миссий. Чернокожие женщины были назначены в сегрегированное подразделение женских математиков в Центре исследований Лэнгли NASA в Virginie в то время.

Ручные расчеты Джонсон сыграли значительную роль в успешном орбите Джона Гленна вокруг Земли в 1962 году, что принесло ей высшую гражданскую награду США - Медаль Свободы в 2015 году.

Вагнер достигла должности первого чернокожего супервайзера NASA, в то время как Джексон сделала историю, став первым чернокожим женским инженером в NASA. Дарден известна своими исследованиями в области ударных волн.

Мы должны гордиться этим признанием, так как оно чествует не только семью Джонсон, но и нас, американцев, за принятие разнообразия и таланта там, где это уместно.

Церемония в здании Капитолия США служила мощным напоминанием о том, как эти пионерки внесли значительный вклад в нашу общую историю американской космической программы.

Лидер большинства Хак김 Джеффрис поздравляет, а спикер палаты представителей Майк Джонсон стоит рядом с Вандой Джексон, представляя полученную Конгрессом Золотую медаль в честь Мэри Джексон, на церемонии, проведенной на Капитолийском холме в среду.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Трамп произносит речи на мероприятии, посвящённом осведомлённости об антисемитизме, проходящем в...
Политика

На антисемитском мероприятии Трамп предположил, что еврейские избиратели могут нести ответственность, если он не выиграет в ноябре.

Трамп заявил в четверг, что еврейское сообщество может нести некоторую ответственность, если он не победит на выборах в ноябре, усиливая свою повторяющуюся критику в адрес еврейских избирателей во время своей избирательной кампании и утверждая, что демократы несут им «проклятье».

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.
Политика

Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.

После двух спонтанных взрывов, вызванных подстроенными радиоустройствами, ливанская шиитская милиция «Хезболла» находится в замешательстве. Воспользовавшись этой возможностью, Израиль запускает многочисленные атаки на их площадки для запуска ракет, как заявляют израильские власти. По данным израильской армии, вечерние воздушные удары были направлены против "множества ракетных установок", которые были приведены в

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Брокеры страхования, обслуживающие клиентов в киоске, управляемом Las Madrinas de los Seguros,...
Политика

Поскольку Верховный суд рассматривает еще один вызов Obamacare, предстоящие выборы могут определить, будет ли следующая администрация поддерживать его.

По мере приближения выборов Верховный суд США вновь столкнулся с Законом о доступной медицине, революционной медициной законодательством 2010 года, которое подвергалось неиссякаемым нападкам судебной власти консерваторов. Последнее вызов связано с требованиями закона о бесплатном...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Эмблема одежды отделения шерифа округа Рэнкин украшает один из их автомобилей в Брансоне,...
Политика

Министерство юстиции инициирует расследование по гражданским правам в офисе шерифа в Миссисипи, где заместители якобы подвергли пыткам двух чернокожих мужчин в печально известном деле "Отряд бандитов".

Управлениеюргендепартамента США начало расследование по поводу Sheriff-стыхил ведомства Rankin County, штатуMississippi, из-за обвинений в неподобающем поведении. Это расследование было elementi после инцидентов, в которых поуропали несколько помощников шерифа, включая тех, кто был частью...

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Писательница журнала "Нью-Йорк" Оливия Нудзи отстранена после того, как стало известно о ее романтическом отношениях с Робертом Кеннеди-младшим.
Экономика

Писательница журнала "Нью-Йорк" Оливия Нудзи отстранена после того, как стало известно о ее романтическом отношениях с Робертом Кеннеди-младшим.

Известная журналистка из журнала New York Olivia Nuzzi временно приостановлена, чтобы разрешить внешнюю проверку, после того как были обнародованы сведения о ее участии в частных отношениях с бывшим политическим деятелем, который может быть значительным для предвыборной кампании 2024 года, в то...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Трамп произносит речи на мероприятии, посвящённом осведомлённости об антисемитизме, проходящем в...
Политика

На антисемитском мероприятии Трамп предположил, что еврейские избиратели могут нести ответственность, если он не выиграет в ноябре.

Трамп заявил в четверг, что еврейское сообщество может нести некоторую ответственность, если он не победит на выборах в ноябре, усиливая свою повторяющуюся критику в адрес еврейских избирателей во время своей избирательной кампании и утверждая, что демократы несут им «проклятье».

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.
Политика

Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.

После двух спонтанных взрывов, вызванных подстроенными радиоустройствами, ливанская шиитская милиция «Хезболла» находится в замешательстве. Воспользовавшись этой возможностью, Израиль запускает многочисленные атаки на их площадки для запуска ракет, как заявляют израильские власти. По данным израильской армии, вечерние воздушные удары были направлены против "множества ракетных установок", которые были приведены в

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Брокеры страхования, обслуживающие клиентов в киоске, управляемом Las Madrinas de los Seguros,...
Политика

Поскольку Верховный суд рассматривает еще один вызов Obamacare, предстоящие выборы могут определить, будет ли следующая администрация поддерживать его.

По мере приближения выборов Верховный суд США вновь столкнулся с Законом о доступной медицине, революционной медициной законодательством 2010 года, которое подвергалось неиссякаемым нападкам судебной власти консерваторов. Последнее вызов связано с требованиями закона о бесплатном...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно