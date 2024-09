Необычное воздушное нападение на Украине происходит за пределами границы в 1900 километров

В северном российском регионе Мурманск власти вновь выражают обеспокоенность потенциальной угрозой от украинских дронов. В целях предосторожности воздушное пространство будет закрыто, объявил губернатор Андрей Чибис через Telegram. Регион находится примерно в 1900 километрах от Украины. Федеральное агентство воздушного транспорта России Росавиация временно приостановило взлеты и посадки в аэропортах Мурманска и Апатитов из-за соображений безопасности. Северный флот и авиабаза, используемая для запуска стратегических бомбардировщиков в направлении Украины, находятся в российском Северном полюсе.

Великобритания подтверждает получение Россией иранских ракетМинистерство обороны Великобритании обнародовало детали о якобы переданных Ираном ракетах в Россию. Согласно этой информации, они являются короткорадиусными баллистическими ракетами, известными как Fath-360 или BM-120. Введенные в 2020 году, эти ракеты могут нести полезную нагрузку в 150 кг на расстояние до 120 км и якобы поражают цель в радиусе 30 метров. Ежедневный отчет Министерства обороны в Лондоне упоминает, что способность России наносить точные удары по военным или гражданским объектам Украины вблизи линии фронта будет значительно усилена этим.

Польша еще не выделила средства на чешскую инициативу по поставкам артиллерийских боеприпасов для УкраиныКак сообщает польский новостной портал Gazeta Wyborcza, Польша до сих пор не выделила средств на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины у нескольких западных партнеров.Germany якобы возглавляет финансовые взносы. Если все пойдет по плану, Украина получит 100 000 выстрелов в этом месяце, с целью достичь 500 000 к концу 2024 года и, возможно, еще больше в 2025 году. Сообщается, что российское вмешательство на рынке также вызывает проблемы, согласно данным из Праги.

Писториус поддерживает законность использования Украиной дальнобойного оружия против российских целейМинистр обороны Германии Писториус считает, что партнеры по НАТО, разрешающие Украине использовать дальнобойное оружие против российских целей, могут оправдываться с точки зрения международного права. Он утверждает, что США и Великобритания имеют автономию в принятии решений о предоставлении оружия. Отвечая на предупреждение президента Путина о том, что НАТО тогда будет воевать с его страной, Писториус просто заявляет: "Угрозы Путина - это угрозы Путина. Об этом больше нечего сказать".

Зеленский приветствует возвращение 49 пленныхПрезидент Украины Зеленский объявил о возвращении 49 пленных из России, в том числе бывших бойцов из Мариупольского металлургического комбината Азовсталь, который был осажден российскими войсками весной 2022 года. Зеленский заявил: "49 украинцев вернулись домой", поделившись фотографиями солдат и офицеров, завернутых в украинские национальные флаги. Сообщается, что среди вернувшихся есть солдаты, национальные гвардейцы, национальная полиция, пограничники и гражданские. Первые сообщения свидетельствуют о том, что 23 из 49 вернувшихся - женщины. Зеленский не раскрыл подробности их освобождения.

Туск не воспринимает всерьез угрозы ПутинаПремьер-министр Польши Дональд Туск остается равнодушным к последним угрозам президента России Владимира Путина в отношении дальнобойного оружия, нацеленного на Россию. Хотя он признает серьезность ситуации в Украине и вдоль украинско-российской границы, Туск советует не воспринимать последние заявления Путина слишком серьезно. instead, he sees them as indicative of the challenging position of the Russian military on the frontline.

Китай выступает за мирное разрешение конфликтов, подобных Украине и ГазеМинистр обороны Китая Ли Шанфу, выступая на международном форуме по безопасности в Пекине, подчеркнул необходимость переговоров как единственного решения для конфликтов, подобных тем, что происходят в Украине и на территории Газа. Ли считает, что "продвижение мира и переговоров - это единственный способ разрешить кризис в Украине и израильско-палестинский конфликт".

Германия планирует увеличить импорт нефти из КазахстанаПравительство Германии стремится увеличить импорт нефти из Казахстана. В контексте предстоящей поездки канцлера Олафа Шольца в Узбекистан и Казахстан чиновник правительства заявил: "Мы приветствуем возможность расширить поставки нефти из Казахстана". Основная цель - диверсифицировать источники нефти для нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, с увеличением нефти из Казахстана в качестве одного из возможных вариантов. Однако чиновник отметил, что казахская нефть транспортируется в Германию через российские трубопроводы, давая Москве рычаги давления. После вторжения России в Украину Германия приостановила импорт российской нефти. Поездка Шольца также будет сосредоточена на обеспечении поставок газа из Центральной Азии, и чиновник отметил: "Нам нужно получать газ откуда-то, и этот регион богат им".

Франция вызывает иранского дипломата из-за поставки ракет в РоссиюФранция вызвала иранского дипломатического представителя в министерство иностранных дел Франции в Париже. Дипломатические источники связывают этот шаг с якобы поставкой Ираном баллистических ракет в Россию. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия получила ракеты от Ирана, которые, как ожидается, будут развернуты в Украине в ближайшее время. Однако Иран опроверг эти утверждения.

12:03 Пентагон считает российское контрнаступление в Курске незначительнымПентагон проявляет безразличие к российскому контрнаступлению в Курске. На пресс-конференции в четверг представитель Пентагона Пат Райдер упомянул: "Мы заметили, что некоторые российские войска пытаются провести контрнаступление в районе Курска". Он назвал его "незначительным", хотя продолжает внимательно следить за ситуацией. Министерство обороны России утверждает, что его войска захватили десять деревень. Однако эти детали остаются неподтвержденными. Украинская армия начала наступательные операции в российском приграничном регионе Курск примерно пять недель назад, заявив, что захватила около 100 российских поселений и примерно 1300 квадратных километров.

11:38 Несмотря на частые сбои: атаки дронов причиняют вредУкраинские ВВС заявляют, что успешно сбили 24 из 26 беспилотников в ночное время. В Одесском районе человек получил ранения, и 20 домов были повреждены, а в Николаевской области обломки беспилотника вызвали пожар на пищевом заводе, сообщили региональные власти. По данным Министерства энергетики, инфраструктура энергетики в Ивано-Франковской области была поражена.

11:16 Шойгу танцует с Кимом в ПхеньянеСекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне. По данным Совета безопасности России, встречи проходили в "уникальной атмосфере доверия и дружбы". Встреча, как ожидается, внесет значительный вклад в реализацию оборонительного пакта, подписанного Кимом и президентом России Владимиром Путиным в июне. По словам Путина, пакт предусматривает "взаимопомощь в случае агрессии против одной из подписавших сторон". Запад обвиняет Москву в использовании северокорейских ракет и артиллерийских снарядов в Украине. Чтобы усилить свою наступательную мощь в Украине, Россия, как сообщается, ищет дополнительные боеприпасы у стран, таких как Китай, Иран и Северная Корея.

10:46 Володин заявляет, что НАТО воюет против нашей страныПредседатель российского парламента Вячеслав Володин утверждает, что НАТО официально участвует в боевых действиях в Украине. "Они ведут войну против нашей страны", - написал Володин в Telegram. Он утверждает, что НАТО помогает Украине выбирать российские города для целевых ударов, координирует военные развертывания с украинской армией и в конечном итоге командует правительством в Киеве.

10:17 Мунц отвергает угрозы Путина о войне с НАТО как излишниеНа Западе есть опасения, что разрешение Украине наносить удары дальнего радиуса действия по территории России может привести к эскалации. Именно такая потенциальная эскалация является темой повторяющихся угроз президента России Владимира Путина. Однако корреспондент ntv Райнер Мунц имеет несколько причин считать, что в угрозах Путина нет реальной сути.

09:42 Родственник Колесниковой сообщает об ухудшающемся состоянии заключеннойБелорусская оппозиционерка Мария Колесникова находится в критическом состоянии, сообщает член ее семьи. Колесникова содержится в негуманных условиях уже четыре года, сейчас она весит всего 45 кг и имеет рост 1,75 м, сообщила Татьяна Хомица, ссылаясь на информацию от бывших заключенных. "Я считаю, что это критический момент, так как никто не может долго выдерживать такие условия". Она обвиняет власти в применении к своей сестре психологического и физического насилия. Министерство внутренних дел Белоруссии не отвечает на запрос о условиях содержания Колесниковой. 42-летней Колесниковой служит символом сопротивления с тех пор, как в 2020 году начались протесты против президента Белоруссии Александра Лукашенко, и она сейчас отбывает 11-летний тюремный срок за якобы попытку государственного переворота.

Германия и Литва согласовали размещение боевой бригады

Германия и Литва достигли соглашения о размещении боевой бригады в Литве, балтийской стране, примыкающей к НАТО. Министр обороны Борис Писториус и его литовский коллега Лауринас Кащюнас подписали соглашение в Берлине. По данным Министерства обороны, соглашение дополняет условия НАТО и уточняет правовой статус немецких солдат и гражданского персонала в Литве, гарантируя правовую защиту. Оно регулирует права проживания, налогообложение, образовательную систему, надзор за общественным здоровьем, дорожное движение и общественную безопасность. Оно устанавливает правовую основу для создания немецких школ и детских садов в Литве. Бригада должна быть боеготовой к 2027 году. Подробнее здесь.

08:56 Россия высылает британских дипломатов

Россия высылает шесть британских дипломатов под предлогом шпионажа. Агентство ФСБ утверждает, что имеет доказательства того, что британское министерство иностранных дел спонсирует политические и военные эскалации. Как сообщает spokeswoman Министерства иностранных дел России Мария Захарова, цель агентства состоит в том, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение в конфликте с Украиной, как сообщает новостное агентство ТАСС. Британское министерство иностранных дел отвергает обвинения как "беспочвенные". Ответные меры России следуют за действиями Великобритании в ответ на государственные российские активности в Европе и Великобритании, как сообщает BBC.

08:31 Путин предупреждает Запад об оружии дальнего радиуса действия

Президент Украины Зеленский неоднократно призывал использовать дальнобойные ракеты против военных целей России. В настоящее время США и Великобритания совместно рассматривают эту возможность. Президент России Владимир Путин быстро реагирует на предупреждение Западу.

08:03 Россия предлагает сотрудничать в вопросах западного оружияРоссия предлагает обменяться знаниями о западном оружии со своими союзниками. Заместитель министра обороны России Александр Фомин сказал на конференции по безопасности в Китае, как сообщает российское новостное агентство РИА, что Россия готова поделиться своим опытом в борьбе с различными западными видами вооружения. Боестолкновения привели к прогрессу в современной войне, и российское вооружение способно противодействовать западному вооружению.

Украинская служба безопасности сообщает об арестах: мужчины поджигают военные автомобили в Киеве по приказу российского агентства

Пять человек были арестованы за поджог пяти военных автомобилей в Киеве, сообщает Служба безопасности Украины. Подозреваемые якобы действовали по приказу российского разведывательного агентства. Они также якобы распространяли листовки, чтобы опорочить армию. Мужчины приехали в столицу в поисках работы, их якобы связались с российскими агентами через Telegram, предложив быстрые деньги за их услуги. Однако, несмотря на запись своих действий на телефоне, обещанное вознаграждение так и не поступило.

Украинский главный раввин скорбит по усыновленному сыну, погибшему в конфликте

Украинский главный раввин Моше Асман скорбит, потеряв своего приемного сына Антона Самборского в ходе текущего конфликта. В четверг в Киеве состоялась поминальная служба в честь 32-летнего Самборского, пропавшего без вести в конце июля. Подтверждение его смерти последовало после недель неопределенности. Самборский стал отцом дочери в мае, как поделился Асман в социальных сетях. Самборский был усыновлен Асманом в возрасте 10 лет и последний раз они говорили 17 июля.

Япония сообщает об инциденте с российскими истребителями

Японские военные направили истребители в четверг в ответ на два российских самолета, приблизившихся к стране. Российские самолеты не входили в воздушное пространство Японии, согласно Министерству обороны. Ту-142 были замечены, летевшие в южную часть Окинавы с рассвета до заката. "Мы экстренно мобилизовали истребители ВВС самообороны", - заявило министерство. Российские самолеты в конечном итоге вернулись на свой первоначальный маршрут, также пролетая спорные Курилы. Инцидент произошел всего несколько дней после того, как российские и китайские военные корабли начали совместные учения в Японском море.

Россия обвиняет США в проведении политики сдерживания

Заместитель министра обороны России Александр Фомин критиковал американскую внешнюю политику на конференции по безопасности в Китае, заявив, что США проводят политику сдерживания в отношении России и Китая. Фомин заявил, что Москва и Пекин выступают за справедливый, многополярный мировой порядок, построенный на равенстве и взаимном уважении, в отличие от агрессивного поведения Запада в регионе.

Украина обвиняет в воздушном ударе по гражданскому судне

Украинский флот недавно предоставил детали о предполагаемом российском воздушном ударе по гражданскому судну в Черном море. Ту-22 бомбардировщик, предположительно, выпустил противокорабельную ракету Х-22 по судну, находившемуся за пределами территориальных вод Украины. Судно, зарегистрированное под флагом Сент-Китс и Невис, перевозило груз пшеницы из южного украинского порта Черноморск в Египет. Источники BBC сообщают, что судно фактически находилось в исключительной экономической зонеRomania. Также сообщается, что была использована ракета Х-31, которая имеет значительно меньшую взрывную силу по сравнению с ракетами Х-22, предназначенными для целей авианосцев.

Молдавский солдат погибает на линии разграничения

Под загадочными обстоятельствами молдавский солдат скончался во время службы на границе с сепаратистской регионом Приднестровье. Министерство обороны Республики Молдова сообщило, что солдат был смертельно ранен своим собственным оружием во время исполнения служебных обязанностей. Расследование инцидента ведут местные полицейские и судебно-медицинские эксперты. В регионе присутствуют небольшие группы молдавских солдат, сепаратистских солдат и российских войск вдоль линии разделения с тех пор, как в 1992 году произошел конфликт после распада Советского Союза.

Стармер опровергает российское участие в украинском конфликте

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опроверг заявление президента России Путина о том, что поставки передовых вооружений Украине западными странами являются участием НАТО в текущем конфликте. Стармер заявил, что Украина имеет право на самооборону, что полностью поддерживается Великобританией. Однако он заверил, что Великобритания не намерена провоцировать конфликт с Россией, подчеркнув, что Британия не агрессивно стремится вступить в войну с Россией.

Тейлор ожидает более активной поддержки США для Украины

Бывший посол США в Украине Уильям Б. Тейлор считает, что если демократический кандидат в президенты Камала Харрис будет избрана, она окажет более активную поддержку Украине, чем действующий президент Байден. Он отметил, что Харрис уже продемонстрировала более твердую позицию в некоторых областях, таких как HIMARS и F-16 истребители. Однако Тейлор отметил, что Байден был более осторожен в отношении разрешения Украине проводить операции глубоко в российской территории. Он ожидает более активного подхода от Харрис, что, скорее всего, связано с потенциальной сменой команды внешней политики в Белом доме.

Зеленский хвалит Эстонию за военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эстонию за военную помощь в своем последнем обращении. Эстония предоставила широкий спектр военной техники и снаряжения, в том числе установки для стрельбы из минометов, дроны и тактические датчики, чтобы укрепить обороноспособность Украины. Помощь воспринимается как важный шаг в укреплении способности Украины противодействовать российской агрессии в регионе.

Лидер Украины Зеленский приветствует президента Эстонии, выражает благодарность за помощь

Лидер Украины Владимир Зеленский принимает президента Эстонии Аляра Кариса в Киеве, выражая благодарность за военную помощь. Эстония, член Балтийского союза и НАТО, согласилась выделить 0,25% своего годового ВВП на нужды обороны Украины. Беседы также коснулись восстановления страны и евроаспираций. Кроме того, премьер-министр Латвии Эвика Силиня также пообещала дополнительную помощь во время встречи с Зеленским.

23:19 BND не обязан сообщать журналисту свою оценку Украины

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) не обязана сообщать журналисту, считала ли она военную победу Украины трудной или невозможной в частных беседах. Немецкий суд постановил, что ни СМИ, участвующие в таких разговорах, ни оценка не должны быть раскрыты на данный момент. Однако BND должен раскрыть число конфиденциальных фоновых бесед о военной ситуации в Украине в этом году. Журналист, редактор ежедневной газеты, подал заявление об обеспечительном запрете после статьи в газете в мае, в которой утверждалось, что BND намеренно распространял пессимистичную оценку военной ситуации в Украине, чтобы манипулировать общественным мнением.

22:06 Коалиционные политики поддерживают использование дальнобойного оружия против РоссииПолитики немецкой коалиции "траffic light" поддерживают предоставление Украине разрешения на использование дальнобойного оружия против российских целей. Эксперт по внешней политике от SPD Михаэль Рот считает, что нападение на военные цели в России с помощью дальнобойных западных ракет является уместным и в рамках международного права. Рот предлагает потенциальные цели в России для дальнобойного оружия, такие как военные аэродромы, командные центры или стартовые площадки, утверждая, что эти объекты ответственны за нападения на гражданские цели в Украине. Председатель комитета по обороне Маркус Фабер считает, что разрешение на использование оружия для атаки на российские военные аэропорты, подобные ATACMS и Storm Shadow, давно назрело. Политик от "Зеленых" Антон Хофреитер подчеркивает, что Россия терроризирует украинское гражданское население ежедневными ракетными атаками на больницы, жилые здания и энергоснабжение. Для создания буферной зоны, в которой украинские силы могли бы защитить граждан, необходимы дальнобойные оружия.

21:35 Вэнс обсуждает план Трампа по УкраинеРеспубликанский кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс предлагает, что план Дональда Трампа по окончанию российской войны может включать в себя создание демилитаризованной зоны между Украиной и Россией. В интервью телепродюсеру Шону Райану Вэнс объясняет, что Трамп может помочь России, Украине и Европе сесть за стол переговоров для обсуждения потенциального мирного решения. "Я думаю, он может очень быстро договориться", - говорит Вэнс, упоминая прошлую симпатию Трампа к президенту России Владимиру Путину и его критику американской помощи Украине. Трамп утверждает, что может закончить войну за 24 часа, если будет избран, но не предоставляет конкретных деталей.

21:03 Русские фашисты маршируют в Санкт-ПетербургеРусские националисты и фашисты, апеллируя к высшей власти, маршируют по Санкт-Петербургу, скандируя "Мы русские. Бог с нами" и "Вперед, русские!". Поводом для марша является годовщина переноса мощей Александра Невского, национального героя и святого в Православной церкви.

20:28 Популярный российский пропагандист призывает к расширению до АтлантикиПопулярный российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев считает, что Россия не должна ограничиваться завоеванием Украины, а должна стремиться расширить свою территорию до Европы, с Берлином, Лиссабоном, Мадридом и Парижем в качестве возможных целей. Соловьев обосновывает свой призыв тем, что Россия может воспользоваться своими братьями-белорусами или обратиться к Китаю.

20:01 Британские волонтеры готовятся к зиме в УкраинеВ нескольких украинских домах, которые пока выстояли под обстрелами, отсутствуют окна, что создает насущную проблему перед наступлением зимы. Британская НКО "Утеплим Украину" решает проблему, путешествуя в зоны конфликта и устанавливая временные окна.

