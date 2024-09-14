Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМы

Необычное нападение происходит в марине Вашингтона, когда речная выдра вытаскивает молодняк с пирса и погружает его под воду.

Необычный инцидент, сообщает Департамент рыбы и дикой природы Вашингтона, произошел в одной из марин в штате Вашингтон в четверг, когда ондатра сорвала ребенка с пристани и погрузила его под воду.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Семья столкнулась с агрессивным ондатром в марине Бремертон в округе Китсап, Вашингтон, в четверг.
Семья столкнулась с агрессивным ондатром в марине Бремертон в округе Китсап, Вашингтон, в четверг.

Необычное нападение происходит в марине Вашингтона, когда речная выдра вытаскивает молодняк с пирса и погружает его под воду.

Оtter потянул ребёнка под воду, пока мать все ещё находилась на причале марины в Бремертоне в округе Китсап. Эта марина расположена в округе Китсап, штат Вашингтон.

Скоро после этого оtter выплыл из воды, позволив матери спасти своего ребёнка. Однако животное стало агрессивным и укусило мать за руку. Об этом было объявлено в официальном заявлении от отдела дикой природы.

Оtter продолжил преследовать семью, когда они пытались покинуть причал. Ребёнок получил царапины и укусы на голове, лице и ногах. Его доставили в ближайшую больницу для медицинской помощи. Раны были описаны как лёгкие.

Сержант Кен Балазс из Департамента рыбы и дикой природы похвалил быстрое мышление матери и стойкость ребёнка.

Служба по контролю за дикой жизнью из Министерства сельского хозяйства США была вызвана, чтобы поймать и устранить любых речных оters с марины. Один речной отер был пойман на месте нападения и доставлен в лабораторию диагностики заболеваний животных Вашингтона для обследования и тестирования на бешенство.

Речные оters довольно распространены в Вашингтоне и могут встречаться в различных типах водной среды, включая пресную, солёную и солоноватую воду. Хотя встречи с речными отерами редки, они могут быть территориальными и непредсказуемыми, как указано в официальном объявлении от агентства.

За последнее десятилетие было задокументировано шесть инцидентов, связанных с людьми и речными отерами, в штате Вашингтон.

В прошлом году трое женщин были атакованы отером, когда они сплавлялись по реке Джефферсон в Монтане. Все трое жертв обратились за медицинской помощью. Одна женщина получила более серьёзные ранения и была эвакуирована вертолётом в больницу.

После инцидента власти призвали общественность соблюдать безопасную дистанцию от речных отеров из-за их непредсказуемого поведения, как указано в последнем оповещении для сообщества от отдела дикой природы.

Несмотря на опасность, наша семья любит проводить время возле водоёмов, и мы всегда следим за собой и нашими детьми, следуя советам из последнего оповещения о безопасности от Департамента рыбы и дикой природы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.
Политика

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков. 19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
14 сентября 2024 года бывший президент США Дональд Трамп посещает Ассоциацию полиции Лас-Вегаса,...
Политика

Трамп остался невредим после встречи с выстрелами вблизи, заявляет предвыборная кампания

Пресс-служба Трампа сообщила в воскресенье, что бывший президент Дональд Трамп находится в безопасности после того, как вблизи него прозвучали выстрелы.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Во время военного праздника День Военно-морского флота 27 июля 2014 года в Североморске, Россия,...
Политика

Российские военные самолеты были замечены вдоль побережья Аляски в третий раз за неделю, по данным NORAD.

За прошедшую неделю командованиеtiszio_response партии Новоамериканская аэрокосмическая оборона сообщало о перехватах военных самолётов России несколько раз вблизи Аляски. Возросшие напряжения между Соединёнными Штатами и Россией, кажется, коррелируют таким образом.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Неопределенный момент времени
Политика

В беспричинном деле, которое длилось более четырех десятилетий, мужчину наказали за его роль в убийстве его прежнего соседа в Канзасе в 1980 году.

В беспричинном деле, которое длилось более четырех десятилетий, мужчину наказали за его роль в убийстве его прежнего соседа в Канзасе в 1980 году. Расследование убийства Мэри Робин Уолтер, совершенного 24 января 1980 года в Грейт-Бенде, когда ей было 23 года, застряло до 2022 года. Детективу удалось убедить шерифа округа Бартон

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Общество

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.
Политика

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков. 19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
14 сентября 2024 года бывший президент США Дональд Трамп посещает Ассоциацию полиции Лас-Вегаса,...
Политика

Трамп остался невредим после встречи с выстрелами вблизи, заявляет предвыборная кампания

Пресс-служба Трампа сообщила в воскресенье, что бывший президент Дональд Трамп находится в безопасности после того, как вблизи него прозвучали выстрелы.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно