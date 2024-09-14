Необычное нападение происходит в марине Вашингтона, когда речная выдра вытаскивает молодняк с пирса и погружает его под воду.

Оtter потянул ребёнка под воду, пока мать все ещё находилась на причале марины в Бремертоне в округе Китсап. Эта марина расположена в округе Китсап, штат Вашингтон.

Скоро после этого оtter выплыл из воды, позволив матери спасти своего ребёнка. Однако животное стало агрессивным и укусило мать за руку. Об этом было объявлено в официальном заявлении от отдела дикой природы.

Оtter продолжил преследовать семью, когда они пытались покинуть причал. Ребёнок получил царапины и укусы на голове, лице и ногах. Его доставили в ближайшую больницу для медицинской помощи. Раны были описаны как лёгкие.

Сержант Кен Балазс из Департамента рыбы и дикой природы похвалил быстрое мышление матери и стойкость ребёнка.

Служба по контролю за дикой жизнью из Министерства сельского хозяйства США была вызвана, чтобы поймать и устранить любых речных оters с марины. Один речной отер был пойман на месте нападения и доставлен в лабораторию диагностики заболеваний животных Вашингтона для обследования и тестирования на бешенство.

Речные оters довольно распространены в Вашингтоне и могут встречаться в различных типах водной среды, включая пресную, солёную и солоноватую воду. Хотя встречи с речными отерами редки, они могут быть территориальными и непредсказуемыми, как указано в официальном объявлении от агентства.

За последнее десятилетие было задокументировано шесть инцидентов, связанных с людьми и речными отерами, в штате Вашингтон.

В прошлом году трое женщин были атакованы отером, когда они сплавлялись по реке Джефферсон в Монтане. Все трое жертв обратились за медицинской помощью. Одна женщина получила более серьёзные ранения и была эвакуирована вертолётом в больницу.

После инцидента власти призвали общественность соблюдать безопасную дистанцию от речных отеров из-за их непредсказуемого поведения, как указано в последнем оповещении для сообщества от отдела дикой природы.

Несмотря на опасность, наша семья любит проводить время возле водоёмов, и мы всегда следим за собой и нашими детьми, следуя советам из последнего оповещения о безопасности от Департамента рыбы и дикой природы.

Читайте также: