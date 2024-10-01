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Немыслимое участие немецкого военного персонала в операции в Газе

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Участие немецкого военного персонала в операциях в Газе невероятно.
Участие немецкого военного персонала в операциях в Газе невероятно.

Немыслимое участие немецкого военного персонала в операции в Газе

Уполномоченный по вопросам военной службы в немецких вооруженных силах Ева Хёгл с трудом представляет себе наших солдат участвующих в миссии в Газе. "Наша Бундесвер практически исчерпывает возможности", - заявила Хёгл во время собрания военных уполномоченных в Берлине.

Немецкая армия вряд ли сможет выполнить такую миссию, что потребует первоначального запроса от Израиля или международной организации.

Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock ранее намекнула на участие Германии в миротворческих силах в Газе в интервью журналу "Шпигель". "Для установления мира необходимы международные гарантии безопасности, исключающие дальнейшие террористические атаки против Израиля из Газы и позволяющие палестинцам жить в безопасности в своем собственном государстве", - заявила Баerbock. По словам Баerbock, Германия должна помочь в установлении таких международных гарантий безопасности.

Как отметила Ева Хёгл, немецкие вооруженные силы уже работают на пределе своих возможностей. В текущем состоянии немецкая армия, возможно, не сможет выполнить миссию в Газе без первоначальной помощи от Израиля или международной организации.

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