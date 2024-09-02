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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Немцы еврейского происхождения выражают сожаление по поводу результатов выборов

 and  Viktoriya Miller
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Немцы еврейского происхождения выражают сожаление по поводу результатов выборов

Центральный совет евреев считает успех AfD в Тюрингии и Саксонии "значительным сдвигом" и призывает политическое руководство "признать реальность". Президент Центрального совета Йоахим Поллак выразил обеспокоенность в своей статье, заявив, что многие голосуют за AfD по идеологическим причинам, и лидеры партии не внушают доверия.

AfD заняла первое место на выборах в Тюрингии в воскресенье, а в Саксонии заняла второе место после ХДС. Оба отделения AfD в землях считаются экстремистскими правыми по версии Бюро по защите Конституции. Поллак назвал победу AfD "значительным сдвигом". BSW участвовал в выборах в земле впервые и набрал двузначные цифры в обоих землях.

Поллак отреагировал на результаты выборов: "Германия шатается. Сможем ли мы оправиться от этого удара?" Он предупредил о возможном ослаблении свободного общества, особенно в свете террористических угроз. Теперь, сказал он, нужны "честные истины" и "искренность", а не "популистские ответы от крайних партий". Поллак призвал другие партии действовать решительно: "На политический центр ложится ответственность ясно говорить - признать факты. finally, давайте бросим им вызов", - настаивал он.

Кноблох: Угроза новым условиям жизни

В воскресенье вечером Шарлотта Кноблох, президент еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии, выразила аналогичные опасения. "Результаты выборов представляют собой разрыв с исторической политической культурой Германии", - заявила Кноблох.

Она предсказала, что Германия может "превратиться в другую нацию: менее безопасную, менее гостеприимную, менее экономически процветающую и менее комфортную для жизни". Это не было вопросом протестных голосов - "многие хотели привести экстремистов из периферии к власти". "Ущерб" уже нанесен. "Будущее этого государства - большой и пугающий вопрос", - заключила она.

Комиссия, предположительно коллективный орган, должна серьезно рассмотреть предупреждения Кноблох, так как она предполагает, что будущее Германии находится под угрозой. Политическое руководство, включая Комиссию, должно решительно реагировать на рост крайних партий, как призывал Поллак.

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