Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиДональд Трамп

Неминуемый визит Трампа в место расположения Батлера неизбежен.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
В последний момент стрелок обошел Дональда Трампа, повлекло за собой гибель зрителя на аудитории.
В последний момент стрелок обошел Дональда Трампа, повлекло за собой гибель зрителя на аудитории.

Неминуемый визит Трампа в место расположения Батлера неизбежен.

В городе Батлер, Пенсильвания, Дональд Трамп, известный республиканский кандидат в президенты, чудом избежал смертельной опасности во время попытки покушения на него в сентябре. Вскоре после этого он планирует посетить этот скромный город, чтобы почтить память жертв нападения. К сожалению, Трамп получил небольшую рану на мочке уха во время инцидента.

Трамп собирается вернуться на место нападения в начале октября, как объявила его кампания о проведении митинга 5-го числа в Батлере. На этом мероприятии 78-летний Трамп хочет почтить жертву нападения и двух пострадавших, а также выразить благодарность службам безопасности и экстренным службам за их усердие.

Во время республиканского собрания в Батлере нападавший открыл огонь по Трампу. К сожалению, один из участников был смертельно ранен, а двое других получили ранения. Трамп получил пулю в правое ухо, которая прошла навылет. Нападавшего впоследствии нейтрализовали сотрудники службы безопасности.

После попытки покушения Трамп появился на Национальном съезде республиканцев в Милуоки, где официально был выдвинут партией в президенты. Он подробно рассказал об инциденте, сказав: "Я больше не буду об этом говорить, потому что это слишком больно вспоминать". Тем не менее, на почти каждом последующем мероприятии Трамп упоминает попытку покушения, часто напоминая своей аудитории: "Я принял пулю за демократию".

Недавно произошел еще один инцидент: Секретная служба открыла огонь по вооруженному человеку, спрятавшемуся в кустах на гольф-клубе Трампа во Флориде, пока он играл в гольф. Несмотря на то, что подозреваемый не собирался стрелять, он убежал, но был впоследствии арестован и обвинен правоохранительными органами. Правоохранительные органы подозревают, что он также планировал покушение на Трампа.

Трамп выражает благодарность службам безопасности во время своего возвращения в Батлер, признавая их роль в предотвращении дальнейших травм во время нападения на него. Несмотря на инцидент, Трамп продолжает упоминать попытку покушения на различных мероприятиях, подчеркивая свою приверженность демократии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Зеленский, президент Украины, должен встретиться с Байденом, президентом США, и Харрисом,...
Политика

Зеленский выступит с немедленным, лицом к лицу обращением к Байдену и Харрису на фоне подготовки Украины к перспективе президентства Трампа

Лидер Украины Владимир Зеленский надеется на последний шанс убедить сочувствующего президента США в целях войны Украины в четверг во время визита в Белый дом.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Баerbock целеустремлена в отношении только что начатой фазы под руководством Habeck после отказов...
Политика

Борющийся козел, спекуляции о временном отключении светофора возле места назначения Санты

Борющийся козел, спекуляции о временном отключении светофора возле места назначения Санты Возможно, некоторые интервью нуждаются в отсрочке, например, то, которое федеральный министр иностранных дел Баербок даст сегодня в шоу Маишбергер. Зеленый политик Баербок выглядит напряженным, когда обсуждает перестановки в своем партии и рисует картину будущего при Хабеке. К счастью, она

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В Эрфурте разворачивается политическая драма
Политика

В Эрфурте разворачивается политическая драма

В Эрфурте разворачивается политическая драма После примерно четырех недель после выборов ландтаг Тюрингии соберется на первое заседание, где Альтернатива для Германии (АфД) будет доминирующей силой, испытывая традиционные политические нормы. Сцена готова для правового противостояния, которое может превратить обычно формальную процедуру в шоу. Анicipируемая политическая драма может предвещать борьбу за пост

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

"Встреча с DAX: "Вершины флагштока еще не достигнуты"
Экономика

"Встреча с DAX: "Вершины флагштока еще не достигнуты"

"Встреча с DAX: "Вершины флагштока еще не достигнуты" Дак преодолел отметку в 19 000 впервые! Кто бы мог подумать, что Брокта и Белл могли предвидеть это ещё в январе? Куда мы идём отсюда? Могут ли Дак достичь уровня 20 000 к концу года? Этьен и Раймунд углубляются

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Зеленский, президент Украины, должен встретиться с Байденом, президентом США, и Харрисом,...
Политика

Зеленский выступит с немедленным, лицом к лицу обращением к Байдену и Харрису на фоне подготовки Украины к перспективе президентства Трампа

Лидер Украины Владимир Зеленский надеется на последний шанс убедить сочувствующего президента США в целях войны Украины в четверг во время визита в Белый дом.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Баerbock целеустремлена в отношении только что начатой фазы под руководством Habeck после отказов...
Политика

Борющийся козел, спекуляции о временном отключении светофора возле места назначения Санты

Борющийся козел, спекуляции о временном отключении светофора возле места назначения Санты Возможно, некоторые интервью нуждаются в отсрочке, например, то, которое федеральный министр иностранных дел Баербок даст сегодня в шоу Маишбергер. Зеленый политик Баербок выглядит напряженным, когда обсуждает перестановки в своем партии и рисует картину будущего при Хабеке. К счастью, она

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Забавное возвращение знаменитости ФФБ завораживает зрителей вольфсбурга
Спорт

Забавное возвращение знаменитости ФФБ завораживает зрителей вольфсбурга

Забавное возвращение знаменитости ФФБ завораживает зрителей вольфсбурга Эта история уникальна для женского футбола. Игрок национальной сборной Эмма, недавно ставшая мамой, получила разрешение на игру всего за несколько минут до квалификационного матча против Фиренце. Это было ее первое возвращение на поле после мая 2023 года. Едва она ступила на поле, как

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно