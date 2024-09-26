Неминуемый визит Трампа в место расположения Батлера неизбежен.

В городе Батлер, Пенсильвания, Дональд Трамп, известный республиканский кандидат в президенты, чудом избежал смертельной опасности во время попытки покушения на него в сентябре. Вскоре после этого он планирует посетить этот скромный город, чтобы почтить память жертв нападения. К сожалению, Трамп получил небольшую рану на мочке уха во время инцидента.

Трамп собирается вернуться на место нападения в начале октября, как объявила его кампания о проведении митинга 5-го числа в Батлере. На этом мероприятии 78-летний Трамп хочет почтить жертву нападения и двух пострадавших, а также выразить благодарность службам безопасности и экстренным службам за их усердие.

Во время республиканского собрания в Батлере нападавший открыл огонь по Трампу. К сожалению, один из участников был смертельно ранен, а двое других получили ранения. Трамп получил пулю в правое ухо, которая прошла навылет. Нападавшего впоследствии нейтрализовали сотрудники службы безопасности.

После попытки покушения Трамп появился на Национальном съезде республиканцев в Милуоки, где официально был выдвинут партией в президенты. Он подробно рассказал об инциденте, сказав: "Я больше не буду об этом говорить, потому что это слишком больно вспоминать". Тем не менее, на почти каждом последующем мероприятии Трамп упоминает попытку покушения, часто напоминая своей аудитории: "Я принял пулю за демократию".

Недавно произошел еще один инцидент: Секретная служба открыла огонь по вооруженному человеку, спрятавшемуся в кустах на гольф-клубе Трампа во Флориде, пока он играл в гольф. Несмотря на то, что подозреваемый не собирался стрелять, он убежал, но был впоследствии арестован и обвинен правоохранительными органами. Правоохранительные органы подозревают, что он также планировал покушение на Трампа.

Трамп выражает благодарность службам безопасности во время своего возвращения в Батлер, признавая их роль в предотвращении дальнейших травм во время нападения на него. Несмотря на инцидент, Трамп продолжает упоминать попытку покушения на различных мероприятиях, подчеркивая свою приверженность демократии.

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