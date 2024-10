Немецкие железные дороги повышают цены на билеты

Цены на некоторые билеты немецких поездов дальнего следования увеличатся

С 15 декабря так называемые тарифы Flex вырастут примерно на 5,9%, а средняя стоимость Bahncard 100 увеличится на 6,6%, как сообщает государственная железнодорожная корпорация.

Важно отметить, что эти повышения цен коснутся немецких поездов дальнего следования, управляемых Deutsche Bahn, национальной железнодорожной компанией Германии. В результате, пассажиры, использующие железнодорожные услуги в Германии, могут needing to adjust their budgets due to these Flex rate and Bahncard 100 price increases.

Читайте также: