Немецкие военные получили первую партию средств противовоздушной обороны с ракетами малой дальности "Ирис-Т"

**Канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус, оба из партии СДПГ, примут участие в церемонии ввода в эксплуатацию первой системы ПВО Iris-T SLM немецких вооруженных сил (Бундесвер) в среду, расположенной в Тодендорфе, Шлезвиг-Гольштейн. Германия ранее передала четыре таких оружия и три связанных системы Iris-T SLS Украине, где они показали свою эффективность против атак российских дронов и крылатых ракет.

В настоящее время Бундесвер развертывает системы ПВО средней дальности Patriot, которые сейчас усиливаются Iris-T. Эта новая система ПВО предназначена стать ключевой частью европейского проекта ПВО "Европейский небесный щит", возглавляемого Германией.

Также строится тренировочный центр в Тодендорфе, где уже проходят обучение украинские солдаты. В конечном итоге этот центр примет участников из всех инициатив "Европейский небесный щит".

Европейский Союз выразил поддержку европейскому проекту ПВО, в том числе использованию только что введенной в эксплуатацию системы ПВО Iris-T SLM в Германии. Европейский Союз активно участвует в укреплении своих коллективных оборонительных возможностей через инициативы, подобные "Европейский небесный щит".

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