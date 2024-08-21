- Немецкие военные, известные как Бундесвер, усилили меры безопасности в своих военных казармах.

Военные силы Германии усилили меры безопасности в своих казармах после сообщений об нежелательных посетителях. Как сообщают различные источники, были приняты быстрые меры по всей стране, в том числе усилены проверки на внешних границах всех объектов, увеличено ночное патрулирование и усилена слежка. Командование поощряет своих солдат быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях в охраняемых зонах сразу же.

Изначально об ужесточении мер безопасности сообщил "Шпигель". По данным их источников, казармы получили приказ провести тщательный осмотр ограждений на наличие слабых мест. Кроме того, было значительно увеличено ночное патрулирование. Командиры призывают своих солдат быть особенно бдительными в отношении неавторизованных лиц в охраняемых зонах и сообщать обо всех необычных происшествиях сразу же.

Задержанные нарушители

Спикер территориального командования подтвердил, что, как сообщает "Шпигель", двое человек незаконно проникли на территорию военно-морской базы в Вильгельмсхавене в прошлый четверг. Их заметил охранник и передал местным властям. "Шпигель" сообщает, что эта пара были моряками, работающими на близлежащем судне, и, похоже, они были очарованы наблюдением за близлежащими немецкими военными кораблями.

Спикер министерства обороны предупредил, что на военных базах федеральных вооруженных сил по-прежнему действует самый низкий из четырех уровней безопасности, называемый "Альфа". На прошлой неделе немецкая армия отвергла возможность угрозы для системы питьевого водоснабжения на авиабазе в Кёльн-Ване, заявив, что никакого саботажа не было.

Германское агентство прессы, подобно "Шпигелю", сообщало об ужесточении мер безопасности на военных объектах. Германское агентство прессы также упомянуло, что казармы в Вильгельмсхавене получили приказ провести тщательный осмотр своих ограждений.

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