Немецкие военные активизировали систему IRIS-T SLM: подробности о ее роли в защите Европы от ракетных угроз

13:21 Россия: Еще одна деревня возле украинского города Покровск перешла под контроль

Россия заявляет, что взяла под контроль еще одну деревню возле стратегически важного города Покровск на востоке Украины. Министерство обороны России заявляет, что российская армия полностью подчинила деревню Карливка, расположенную примерно в 30 километрах от Покровска. Покровск служит важным логистическим центром для украинской армии. Украинские силы отступают от российского наступления в регионе уже несколько месяцев.

12:59 Украина: Крым наводнен системами ПВО

По словам спикера украинского флота Дмитрия Плетенчука, оккупанты Крыма используют различные системы ПВО для защиты Керченского моста, как сообщает Defense Express на украинском телевидении. Используются коротко- и дальнобойные системы, в том числе С-300, С-400 Триумф, С-500 Промetheus и Панцирь-С1. Крым, как сообщается, "наводнен системами ПВО" из-за его символического и практического значения для оккупантов. Керченский мост, знаковый проект российского лидера Владимира Путина, соединяет южную Россию с незаконно аннексированным полуостровом и служит жизненно важным маршрутом поставок для российских сил на юге Украины. Бой за мост продолжается, и Киев неоднократно заявлял о своем намерении освободить полуостров. Мост является стратегическим узким местом.

12:32 Путин объявил о визите Си Цзиньпина в Россию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин объявил, что президент Китая Си Цзиньпин посетит Россию на предстоящем саммите БРИКС в октябре. "Как решено, мы ждем президента Китая Си Цзиньпина на саммите БРИКС", - сказал Путин во время встречи с вице-премьером Китая Хань Чжэнь на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Путин также предложил "встречу на высшем уровне". Группа БРИКС, состоящая из Бразилии, России, Индии и Китая с 2009 года, позднее была присоединена ЮАР, а в этом году к ней присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Иран. Страны БРИКС считают себя противовесом западным государствам. Они соберутся на саммит в российском городе Казань с 22 по 24 октября. Кремль стремится расширить свое влияние и укрепить экономические союзы. Москва и Пекин укрепили свой стратегический партнерство с начала вторжения России на Украину.

12:00 Россия: Атака на Полтаву была направлена против солдат и иностранных инструкторов

Министерство обороны России утверждает, что смертельная атака на украинский город Полтаву была направлена против солдат и иностранных инструкторов. Целью была военная учебная база. По словам министерства, институт обучает специалистов в области связи и радиоэлектронной борьбы из различных подразделений украинских вооруженных сил, а также операторов беспилотных авиационных систем, участвующих в атаках на гражданские объекты на территории России. Кроме того, министерство заявляет, что использовало гиперзвуковую систему вооружения "Кинжал" против военных промышленных объектов в западно-украинском городе Львов. Кроме того, российские силы захватили контроль над двумя более поселениями на востоке Украины, Пречистовкой и Карливкой. По данным украинских источников, в результате атаки на Полтаву во вторник погибли 50 человек.

11:43 Баerbock отдает дань уважения уходящему министру иностранных дел Украины

Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock отдала дань уважения своему украинскому коллеге Дмитро Кулебе. "Долгие беседы в ночных поездах, на саммите G7, на передовой, в Брюсселе, перед взорванной электростанцией", - пишет она в X. "Мало кто работал со мной так тесно, как вы, @DmytroKuleba", - добавляет она. "Вы ставите людей своей страны выше себя". Она желает Кулебе "от всего сердца всего наилучшего - Мы должны встретиться снова, когда мир и свобода вернутся на всю Украину".

11:24 Россия меняет свою ядерную доктрину в ответ на вызовы Запада

По словам представителя президентской администрации России Дмитрия Пескова, действия Запада вынуждают Россию менять свою ядерную доктрину. Россия сталкивается с вызовами и угрозами со стороны так называемого Запада, которые требуют пересмотра доктрины, цитируют российские информационные агентства. Рассматривается возможность того, что Украина может использовать американское дальнобойное оружие в своих атаках на глубоких территориях России. Правительство в Киеве неоднократно просило США разрешения использовать оружие, предоставленное его союзниками, для ударов по целям глубоко внутри России. "Ясно, что украинцы это сделают", - сказал Песков агентству РИА. "Мы учитываем все это". Россия уже заявила, что изменит свою ядерную доктрину, но не раскрыла подробностей. Руководство позволяет использовать ядерное оружие, если угрожает суверенитету или территориальной целостности России.

10:19 Мунц: Атака на Полтаву может обернуться против России

Россия обстреливает украинский город Полтаву ракетами, сообщается о самых интенсивных воздушных ударах с начала конфликта. Тем не менее, российские СМИ представляют это как "сpectacular achievement", как сообщает корреспондент ntv Рейнер Мунц. Между тем, Россия, кажется, меняет свою стратегию.

09:52 Военное командование Украины обнародовало данные о потерях среди российских военнослужащихВоенное командование Украины обнародовало обновленные цифры потерь среди российских военнослужащих в Украине. Отчет сообщает о примерно 620 350 потерях личного состава с 24 февраля 2022 года. Это составляет около 1390 человек в день. Кроме того, согласно отчету из Киева, уничтожены семь танков, 30 артиллерийских систем и 43 дрона. Общие потери России, по данным Украины, включают 8618 танков, 16848 артиллерийских систем и 368 самолетов, 328 вертолетов, дронов, 28 кораблей и одну подводную лодку. Западные оценки этих цифр ниже, но они все еще считаются минимальными.

09:21 Губернатор Львова объявил траурный день - число жертв растетЧисло жертв российских воздушных атак на Львов, западноукраинский город, возросло. Как сообщает губернатор Львовской области Максим Косицкий, в результате ночных атак погибли семь человек, в том числе двое детей. Косицкий назвал это "траурным днем" для их региона и большой трагедией. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о пяти погибших и более 30 раненых.

08:49 Министр иностранных дел Украины подал в отставкуМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку, как объявил спикер парламента Руслан Стефанчук. Парламент обсудит эту отставку на своем следующем заседании, как сообщил Стефанчук в Facebook. Недавно подали в отставку и другие министры (см. записи 00:47 и 22:06). Эти отставки знаменуют собой значительную перестройку правительства Украины. Как заявил лидер правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram, среда станет днем отставок, а четверг - днем назначений.

08:03 Зеленский назвал ракетный удар по Полтаве "катастрофическим"Президент Владимир Зеленский описал российский ракетный удар по Полтаве как один из самых смертоносных одиночных ударов со времен начала войны в своем вечернем обращении. Он заявил, что люди все еще застряли под завалами и вновь призвал к системам ПВО.

07:39 Гросси предупреждает о потенциальной катастрофе на АЭС в ЗапорожьеВо время встречи в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ситуацию вокруг атомных электростанций в Украине и России. Гросси планирует посетить российскую оккупированную АЭС в Запорожье на юго-востоке Украины в среду. Как сообщает Reuters, Гросси сказал Зеленскому, что ситуация на станции "напряженная" и угроза катастрофы остается. АЭС попала под контроль России после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года и в настоящее время не работает. Обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстреле станции, и обе стороны отрицают эти обвинения.

07:18 В результате ударов по Львову погибли два человека, 19 раненыПо меньшей мере два человека погибли и 19 получили ранения в результате российских воздушных ударов по западноукраинскому городу Львов. Об этом сообщил губернатор Львовской области Максим Косицкий в Telegram.

06:53 Украина просит дополнительную помощь для усилий на передовойУкраина просит дополнительную помощь для своего сельскохозяйственного сектора и программ разминирования, как сообщает немецкое издание "Рейнская почта", ссылаясь на ответ правительства на запрос союза. В том числе программа финансирования сельскохозяйственных земель вблизи линии фронта. Правительство Германии было призвано оценить потенциальную поддержку. Необходима премия безопасности для персонала, и Украина также запросила продление программы поставок генераторов, финансируемой министерством сельского хозяйства. Кроме того, требуется поддержка разминирования в регионах возле линии фронта. Министерство экономического сотрудничества и развития в настоящее время участвует в проекте обнаружения и разминирования мин, как подтвердило правительство Германии.

06:17 Пожар вспыхнул во Львове после российского удара беспилотникамиПожар вспыхнул возле главного железнодорожного вокзала Львова после российских воздушных ударов по городу на западе Украины. Два школьных здания также были повреждены, многие окна разбиты, как сообщил губернатор Львовской области Максим Косицкий в Telegram. Считается, что в российском воздушном ударе использовались несколько Shahed-дронов. Помогают службы ПВО и спасатели. Школы закрыты, объявил мэр Львова Андрий Садовый в Telegram. По меньшей мере шесть человек, в том числе 10-летний мальчик, получили ранения. Львов находится в западной части Украины, недалеко от польской границы, вдали от линии фронта войны, но подвергался атакам с начала конфликта.

04:35 Байден обещает новую систему ПВО для УкраиныПосле разрушительного российского нападения на Полтаву президент США Байден обещает предоставить Украине больше систем ПВО. "Я решительно осуждаю это жестокое нападение", - заявил Байден. Вашингтон продолжит военную поддержку Киева, "в том числе поставку систем ПВО и возможностей, необходимых Украине для защиты своих границ". Президент Зеленский вновь призвал своих международных союзников после нападения, в результате которого погибли по меньшей мере 51 человек. Он призвал Украину как можно скорее получить новые системы ПВО и использовать уже предоставленные дальнобойные weapons для ударов по территории России.

02:52 Киев подвергается новой атаке дроновРоссия запускает очередную атаку беспилотников на Киев. Военные Украины сообщают в Telegram, что силы ПВО сражаются, чтобы отразить атаки на окраинах столицы. Пока нет информации о количестве использованных дронов и масштабах ущерба. Ночная атака является частью серии российских авиационных рейдов на Киев, которые участились в последние недели.

01:32 Цель Зеленского в Курске: ждать, пока Путин заговоритУкраина планирует удерживать занятые территории в российском регионе Курск до начала переговоров с Путиным, как заявил президент Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News. Занятие территорий является критически важной частью "плана победы" Украины, сказал Зеленский. В целом, Украине не нужна российская земля. Зеленский не уточнил, планируется ли захват большей территории России. Операция в Курске была секретной, даже президент США не был проинформирован.

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00:47 Кабинет министров Украины объявляет о массовых отставкахЧетыре министра подали в отставку перед ожидаемой перетасовкой правительства в Украине. Согласно украинским сообщениям, среди них Ольга Стефанishyna (заместитель министра по европейским делам), Александр Камышин (министр по стратегическим отраслям), Денис Малюська (министр юстиции) и Руслан Стрелец (министр экологии). Неясно, перейдут ли эти четыре министра на новые высокие должности. "Большая перетасовка правительства неизбежна", - заявил Давид Арахамия, ведущая фигура партии "Слуга народа" в Telegram. "Завтра будет день увольнений, а затем день назначений", - заявил Арахамия, которого считают близким соратником президента Зеленского.

23:16 После ракетного удара по Полтаве: Зеленский призывает к использованию дальнобойного оружияПосле смертельного ракетного удара России по Полтаве президент Украины Зеленский призвал дать разрешение на использование дальнобойного оружия против России. "Удары России станут невозможными, если мы сможем уничтожить позиции оккупантов и военные аэродромы, а также их логистику", - сказал Зеленский в своем ежедневном видеообращении. По его словам, число погибших в Полтаве возросло до 51, а число раненых - до 271. Предполагается, что под завалами все еще находятся люди.

22:06 Зеленский увольняет еще одного высокопоставленного чиновникаПрезидент Украины Зеленский уволил Ростислава Шурму, первого заместителя главы президентской администрации, как указано в указе на сайте президента. Кроме того, Ольга Стефанishyna, которая служила заместителем премьер-министра и министром по европейской интеграции в Украине, подала в отставку, как объявил спикер парламента. Ранее несколько министров также подали в отставку. Зеленский объяснил, что изменения вносятся для укрепления правительства. "Осень будет очень важной. Наши государственные институты должны быть организованы так, чтобы Украина смогла достичь всех необходимых результатов".

21:42 Корреспондент ntv в Полтаве: "Жители пережили крайне напряженные моменты"Украина сообщает о самых тяжелых авиационных ударах за время войны. Многие погибшие и раненые. Корреспондент ntv Кавита Шарма на месте описывает "очень напряженную атмосферу" и как жители пережили ракетный удар.

здесь.21:25 Украина обвиняет Россию в убийстве пленныхУкраинская прокуратура обвиняет российских солдат в убийстве захваченных солдат. Расследование началось по факту расстрела трех украинцев в районе Торецк восточной украинской области Донецк, как указано в Telegram. Согласно имеющейся информации, украинцы вышли из укрытия с поднятыми руками. "Оккупанты заставили их лечь на землю лицом вниз и сразу же расстреляли", - написала прокуратура, ссылаясь на видеоролики в интернете.

Подробнее о предыдущих событиях здесь.

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Европейский союз выражает озабоченность в связи с продолжающейся российской агрессией в Украине, призывая к немедленному прекращению огня и соблюдению суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ответ на запросы украинского правительства Европейский союз готовит дополнительную помощь, в том числе военное оборудование и гуманитарную помощь, для укрепления обороноспособности Украины и поддержки пострадавших граждан.

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