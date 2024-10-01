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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Немецкие власти считают эвакуацию немцев, проживающих в Ливане, ненужной.

 and  Anthony Ross
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Текущее положение дел в правительственных кругах расценивает эвакуацию немцев из Ливана как...
Текущее положение дел в правительственных кругах расценивает эвакуацию немцев из Ливана как необязательную

Немецкие власти считают эвакуацию немцев, проживающих в Ливане, ненужной.

Немецкая администрация испытывает растущее беспокойство по поводу ситуации в Ливане, но пока не считает необходимым полный вывод немецких граждан. По данным представителя МИД Германии, в стране проживают около 1800 немцев с действующей регистрацией. Живущие поблизости могут покинуть страну через функционирующие аэропорты, такие как Бейрут, коммерческими рейсами, как заявил представитель. Представитель министерства обороны подтвердил, что не разглашает детали возможных планов эвакуации заранее.

В пятницу и субботу кризисный совет федерального правительства вновь собрался в МИД, заявил представитель МИД Себастьян Фишер. Уровень кризиса для немецких дипломатических миссий в Бейруте, Тель-Авиве и Рамалле, расположенной в секторе Газа, подконтрольном Израилю, был повышен. В результате семьи сотрудников должны покинуть свои рабочие места, а посольства будут работать с сокращенным штатом. Однако ситуация в Рамалле делает сложным выход из сектора Газа. "В настоящее время мы помогаем с отъездом, но мы не занимаемся эвакуацией", - сказал Фишер.

В понедельник днем состоится специальное заседание министров иностранных дел ЕС. Боятся, что столкновения в секторе Газа и Ливане могут перерасти в полномасштабный конфликт. Правительство Германии сослалось на право на самооборону в ответ на израильские удары по целям в Ливане, учитывая, что среди погибших были высокопоставленные члены радикальной исламской организации "Хезболла". Однако правительство Германии также призвало Израиль проявлять пропорциональность в свете многочисленных жертв среди гражданского населения во время атак.

Во время заседания министров иностранных дел ЕС в понедельник днем Европейский союз, будучи международным политическим и экономическим союзом 27 государств-членов, может выразить свою озабоченность по поводу эскалации конфликта в секторе Газа и Ливане. Он может выпустить заявление, призывающее к деэскалации и защите гражданского населения в обоих регионах.

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