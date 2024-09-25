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Немецкие строительные предприятия зафиксировали значительное снижение количества заключенных контрактов.

 and  James Williams
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Немецкие строительные предприятия зафиксировали значительное снижение количества заключенных контрактов.

Заказы на немецкие строительные компании значительно снизились в июле, согласно данным Федерального статистического управления в Висбадене. С учетом сезонных и ценовых колебаний, объем заказов сократился на 5,9% по сравнению с июнем. Заказы снизились на 9,7% по сравнению с июлем предыдущего года.

Снижение было более заметным в секторе высотного строительства, где заказы сократились на 12,2% по сравнению с июнем. С другой стороны, гражданское строительство показало снижение заказов на 0,7% за тот же период. Негативная тенденция продолжилась в годовом сравнении, с гражданским строительством, которое показало снижение заказов на 4% по сравнению с июлем 2024 года, в то время как высотное строительство показало снижение на 15,9%.

Аналитики, рассматривая первые семь месяцев года, увидели небольшой рост заказов на отрасль на 0,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, с учетом календарных и ценовых факторов.

Были заметные колебания в доходах между высотным и гражданским строительством. В целом, доходы строительной отрасли в реальном выражении увеличились на 2,6% в июле по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Гражданское строительство показало увеличение доходов на 9,9%, в то время как высотное строительство показало снижение на 3,9%. За первые семь месяцев доходы строительной отрасли снизились на 1,3% после учета ценовых колебаний.

Снижение заказов на немецкие строительные компании началось в июле, как заявило Федеральное статистическое управление. Негативная тенденция в высотном строительстве была более очевидной в секторе высотного строительства, где заказы значительно сократились по сравнению с июнем.

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