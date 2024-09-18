Немецкие промышленные заказы впервые поднялись, что свидетельствует о росте спроса.

Впервые в этом году в июле немецкая промышленность показала рост запасов заказов. Количество неисполненных заказов увеличилось на 1,0% по сравнению с июнем, главным образом благодаря росту крупных заказов, как сообщило Федеральное статистическое управление 27 июля. Это был первый рост запасов заказов с декабря 2023 года, согласно отчету.

Эксперты, однако, пока не предвидят существенного подъема. "Уменьшение заказов несколько сдерживается этими крупными заказами", - считает Александр Крюгер, главный экономист Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG. "Наилучший сценарий - это слабая надежда на начало перелома". Вторая половина года показала неожиданно сильную динамику благодаря этим крупным заказам. Заказы выросли на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем в июле, что свидетельствует о втором месяце подряд роста. Однако этот впечатляющий рост полностью обусловлен этими крупными заказами. Если бы не они, заказы упали бы на 0,4%. "Не стоит преувеличивать рост запасов заказов в июле", - предостерег Кирус де ла Рубия, главный экономист Hamburg Commercial Bank.

Запасы внутренних заказов выросли на 2,1% в июле, а внешние - на 0,4%. Улучшение в секторе в основном было обусловлено производством различных видов транспорта, включая самолеты, суда, поезда и военную технику, которое выросло на 2,6% благодаря нескольким крупным заказам. Положительно сказался также рост заказов для производителей электрооборудования (+3,4%). Однако сектор машиностроения показал снижение на 1,0%.

Покрытие запасов заказов промышленности незначительно увеличилось до 7,3 месяцев в июле. Этот показатель указывает на количество месяцев, в течение которых компании теоретически смогут поддерживать текущую производственную мощность без получения новых заказов для выполнения существующих.

Рост запасов заказов в июле в основном обусловлен увеличением крупных производственных заказов. Этот рост крупных заказов помог смягчить общее снижение заказов в секторе.

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