Немецкие производители фруктов столкнулись с самым низким урожаем яблок с 2017 года

Из-за неблагоприятных погодных условий урожай яблок в этом году ожидается крайне скудным. По предварительной оценке Федерального статистического управления ( Destatis ) в июле, ожидается сбор около 734 000 тонн.

Это означает, что примерно на 261 300 тонн (на 26,3 процента меньше) меньше яблок, чем средний показатель за последние десять лет, ожидается собрать в этом году. Урожай этого года ожидается самым низким с 2017 года (596 700 тонн). Урожай прошлого года, как ожидается, будет превзойден в 2024 году - на 207 600 тонн (на 22,1 процента меньше).

Основной причиной низких ожиданий урожая фруктовых хозяйств являются неблагоприятные погодные условия, которые, как ожидается, приведут к значительным потерям урожая до 90 процентов по сравнению со средним показателем за последние десять лет, в частности, в юго-восточных федеральных землях.

Весной поздние заморозки и градовые штормы в многих фруктовых садах вызвали повреждения от мороза и плохое оплодотворение плодов. В течение всего периода роста влажная и прохладная погода и сильные региональные осадки отрицательно сказались на развитии плодов и способствовали возникновению заболеваний.

Фруктовые и овощеводческие хозяйства в юго-восточных федеральных землях, скорее всего, испытают значительные потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий. Низкий урожай яблок в этом году является поводом для беспокойства не только для фруктовых и овощеводческих хозяйств, но и для всей отрасли и потребителей.

Читайте также: