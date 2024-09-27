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ПолитикаНовостиПланирование персонала

Немецкие предприятия не решаются организовать стратегию трудоустройства.

На протяжении четырех лет, больше неактуально.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Немецкие компании проявляют осторожность в вопросах найма сотрудников
Немецкие компании проявляют осторожность в вопросах найма сотрудников

Немецкие предприятия не решаются организовать стратегию трудоустройства.

Немецкие компании проявляют больше сдержанности в своей стратегии найма, чем когда-либо за последние четыре года, из-за продолжающегося экономического спада. Индекс занятости упал до 94,0 баллов в сентябре, что на 0,8 балла меньше, чем в августе, согласно опросу института Ifo, опубликованному в пятницу. Это четвертое последовательное снижение и самый низкий показатель с июля 2020 года, когда пандемия COVID-19 вызвала значительные нарушения.

Главный эксперт института Ifo Клаус Вольrabe прокомментировал эту тенденцию, сказав: "Основные проблемы, которые беспокоят немецкую экономику, становятся все более заметными на рынке труда. Компании все чаще задумываются о сокращениях".

В секторе производства индекс достиг самого низкого уровня с августа 2020 года. "Из-за отсутствия заказов компании более осторожно подходят к принятию решений о найме", - заявил институт. Аналогичным образом, в розничной торговле снижение спроса приводит к меньшей потребности в персонале. Желание нанимать также снизилось среди поставщиков услуг. Однако в строительстве индекс slightly increased, что указывает на стабильный прогноз роста занятости.

Важные исследовательские институты прогнозируют, что крупнейшая экономика Европы сократится на 0,1% в этом году, что станет вторым годом подряд снижения, согласно осеннему отчету для немецкого правительства. Вероятно, рынок труда не останется в стороне от длительного экономического спада. Безработица, как ожидается, достигнет 6% в этом и следующем году.

В ответ на экономический спад немецкие компании уделяют больше времени планированию персонала, тщательно взвешивая свои решения о найме. Отсутствие заказов в секторе производства заставляет компании более осторожно подходить к принятию решений о найме.

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