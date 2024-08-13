Немецкие медали на Олимпийских играх дорогие

По данным Института экономики, связанного с работодателями (IW Кёльн), опубликованным во вторник, немецкие медали на Олимпиаде в Париже обошлись в 3.7 миллиона евро в рамках продвижения спорта. Это означает, что федеральное правительство выделило почти вдвое больше субсидий спортивным ассоциациям, чем восемь лет назад в Рио-де-Жанейро.

За последние десять лет расходы федерального правительства на продвижение элитного спорта, скорректированные на инфляцию, выросли с 44 миллионов евро до почти 60 миллионов евро. В 2016 году в Рио-де-Жанейро федеральное правительство выделило около 2.2 миллиона евро на продвижение спорта для каждой завоеванной медали, а на следующих Олимпийских играх в Токио это составило 3.2 миллиона евро. На Олимпиаде в Париже немецкая команда завоевала 12 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых медалей, заняв 10-е место в общекомандном зачете. "Это худший результат немецкой команды со времен воссоединения", - заявил IW.

"Немецкое продвижение спорта неэффективно и не способствует устойчивому укреплению элитного спорта", - заявила экономист IW Мелинда Фремере. Как крупнейшая экономика и самая населенная страна Европы, Германия не реализует свой потенциал. "Продвижение спорта страдает от той же проблемы, что и экономика: бюрократия часто подрывает эффективность правительственных мер", - сказал соавтор Симон Герардо Иглесиас.

Федеральное правительство распределяет средства на продвижение через сложную бюрократическую систему. Из-за недостаточной централизации в ней участвует слишком много акторов, и ресурсы не направляются на перспективные дисциплины. Немецкая ассоциация легкой атлетики получила более 30 миллионов евро между 2021 и 2023 годами, больше, чем любая другая ассоциация, но завоевала только четыре медали в Париже. "Также терпит неудачу и молодежное продвижение: немецкие спортивные школы имеют fewer applicants", - заявил IW.

Немецкие спортсмены вернулись с дорогими медалями с Олимпиады в Париже. Несмотря на то, что Германия является крупнейшей экономикой в Европе, она неэффективно использует средства на продвижение спорта, как подчеркивает экономист IW Мелинда Фремере.

Читайте также: