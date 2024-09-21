Немецкие издержки производителей снова снижаются, прежде всего из-за снижения расходов на энергию.

В течение последнего года и в августе наблюдалось постоянное снижение затрат на немецкое производство, главным образом из-за уменьшения затрат на энергию. Различные поставщики, от производителей молочных продуктов до поставщиков энергии, предлагали товары в среднем на 0.8% дешевле, чем год назад, согласно Федеральному статистическому управлению. Это был 14-й месяц подряд, когда наблюдалось снижение. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали более резкого снижения на 1.0%, учитывая снижение на 0.8% в июле. Между июлем и августом наблюдалось незначительное увеличение цен на 0.2%.

Цены производителей, которые отслеживаются до того, как продукты проходят дальнейшую обработку или попадают в оптовую и розничную торговлю, часто считаются предвестниками тенденций потребительских цен. Инфляция в Германии упала до самого низкого уровня за три года в августе, когда товары и услуги в среднем стали на 1.9% дороже, чем год назад, по сравнению с ростом на 2.3% в июле.

В августе цены производителей снова снизились из-за более низких затрат на энергию, которые были на 4.6% дешевле, чем год назад. Цены на газ упали на 10.1%, а электроэнергия стала на 9.2% дешевле. В среднем минеральные масла стали на 4.7% дешевле, с бензином, снизившимся на 8.3%, и легким топливным маслом, снизившимся на 11.5% по сравнению с августом 2023 года. Без учета энергии цены производителей выросли бы на 1.2%.

Цены на продукты питания слегка выросли на 0.7% по сравнению с августом 2023 года. Масло (на 41.7%) и сладости (на 22.0%) стали относительно дороже. Фрукты и овощи подорожали на 5.2%. В то же время свинина (на 11.6%) стала значительно дешевле по сравнению с предыдущим годом.

Поставщики следовали тенденции снижения затрат на энергию, предлагая товары по более низким ценам, чтобы соответствовать снижению на 0.8% по сравнению с предыдущим годом. Экономисты ожидали более резкого снижения, но незначительное увеличение цен в августе все еще не дотянуло до их прогнозов.

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