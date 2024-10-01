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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Немецкие чиновники эвакуируются из Ливана с помощью немецкого военного транспортного самолета.

 and  Ann Bradley
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Администрация США наблюдает за развитием ситуации в Ливане с растущей предосторожностью.
Администрация США наблюдает за развитием ситуации в Ливане с растущей предосторожностью.

Немецкие чиновники эвакуируются из Ливана с помощью немецкого военного транспортного самолета.

В разгар напряженности между Израилем и ливанской милицией «Хезболла», немецкая армия эвакуирует немцев посредством воздушных перевозок. Внешнеполитическое ведомство повысило уровень кризиса и начало дипломатические эвакуации, как указано в заявлении. Посольства продолжают работать. В настоящий момент нет планов о полном выводе.

Воздушные силы Германии используют Airbus для перевозки немцев из Ливана в ответ на столкновение между Израилем и проиранской группировкой «Хезболла». Внешнеполитическое ведомство повысило уровень кризиса для своих миссий в Бейруте, Рамалле и Тель-Авиве и инициировало дипломатические эвакуации. Согласно заявлению, вывозятся семьи военнослужащих и сотрудников немецких НПО, а также несущественные сотрудники. Сегодня на борт самолета А321Air Force был принят рейс в Бейрут, сообщило министерство. Кроме того, на борт принимаются медико-неустойчивые немцы и те, кто считается особо уязвимым.

Немецкое правительство выражает растущую озабоченность событиями в Ливане, но считает, что полный вывод немцев на данный момент не необходим. В стране зарегистрировано около 1800 немецких граждан, сообщил представитель Внешнеполитического ведомства в Берлине.

Немцы все еще имеют возможность уехать через работающие аэропорты, такие как Бейрут, коммерческими рейсами, продолжил представитель. Представитель Министерства обороны не предоставит информации о возможных мерах эвакуации заранее.

Сегодня днем министры иностранных дел ЕС соберутся на специальном заседании. Боятся, что конфликты в Газе и Ливане могут перерасти в более широкий региональный кризис. Германия признала право Израиля на самооборону против атак руководства «Хезболлы», но также призвала Израиль проявить сдержанность, учитывая большое количество гражданских жертв.

Комиссия в Внешнеполитическом ведомстве призвала немецких граждан в Ливане проявлять повышенную бдительность и осторожность, что было рекомендовано Комиссией. После эскалации Комиссия также распорядилась репатриировать некоторых немецких граждан, в том числе членов семей военнослужащих и несущественных сотрудников.

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